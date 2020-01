'La guerra de las corrientes', la película que hundió Weinstein y salvó Scorsese

Harvey Weinstein no solo dejó un rastro de víctimas sexuales por el camino, sino que también ha sido el responsable del hundimiento de carreras cinematográficas. Es lo que estuvo a punto de conseguir con Alfonso Gómez-Rejón y su sabotaje a la película que produjo 'La guerra de las corrientes'. La remontó sin el permiso del director y la estrenó en el Festival de Toronto en 2017, donde tuvo críticas devastadoras. Alfonso Gómez-Rejón rememora todo este proceso como un auténtico infierno. Sabía de la fama de los hermanos Weinstein a la hora de meter las tijeras en la sala de montaje, pero no podía creer que llegarían hasta ese punto. "La batalla comenzó en postproducción. Ellos tomaron el control absoluto y no contaron con mi opinión en ningún momento. Sacrificaron mi visión de la película para hacer con ella lo que les dio la gana", cuenta a El Periódico.

Ahí no quedó todo. Después del estreno en Toronto, volvieron a remontarla. "Parecía directamente un anuncio de televisión". El director entró en una profunda crisis creativa que casi termina con él. "Fue un proceso muy largo que me puso a prueba como artista y como hombre. Entré en un momento muy oscuro de mi vida, porque pensé que no tenía voz. Creía que ya no iba a poder trabajar nunca más después de lo que había pasado".

ÚLTIMO RECURSO

Fue entonces cuando salieron los artículos de The New York Time y The New Yorker acusando a Harvey Weinstein como depredador sexual tras recabar decenas de testimonios de acoso, abuso y violación. El estudio que regentaba se vino abajo y la película 'La guerra de las corrientes' quedó en el limbo. Hasta que un día el director vio una noticia en Internet que decía que su película se iba a estrenar en todo el mundo. En ese momento Gómez-Rejón sacó la última carta que tenía guardada bajo la manga, su única salvación: Martin Scorsese. Él había sido su mentor y cuando surgió la posibilidad de hacer la película con los Weinstein, sus agentes le aconsejaron que firmara una cláusula legal que especificara que, si surgía algún problema con los derechos artísticos y creativos, el corte original de la película pasara a manos de Scorsese. "Durante todo el tiempo que pasó yo seguí en mi cabeza ordenando la película tal y como yo la quería. Así que cuando Scorsese me devolvió los derechos volvimos a rodar algunas escenas y pude terminarla como la había imaginado".

La larga lucha tuvo final feliz, lo que no quiere decir que no haya dejado secuelas. "En todas las películas surgen batallas internas, pero que no trascienden. La mía ha sido pública y me pone triste que al hablar de ella siempre surja el nombre de Harvey Weinstein. Espero que en el futuro logre desvincularse de él".

No deja de resultar curioso que el tema de 'La guerra de las corrientes' sea una lucha entre dos formas de entender la ambición: desde el ego y desde la humildad. Por una parte, Thomas Edison (encarnado por Benedict Cumberbatch) y por otra George Westinghouse (Michel Shannon) en competencia directa por ser los primeros en conseguir un sistema de electricidad para poder comercializarlo.

El director alcanzó el reconocimiento con su anterior película, 'Yo, él y Raquel' (2015), que se alzó con el premio más importante del Festival de Sundance. Nos cuenta que nació en la frontera con México (sus abuelos eran vascos) y que creció viendo películas de Scorsese en VHS. Se obsesionó tanto que se fue a estudiar a la misma universidad donde cursó él los estudios, la de Nueva York, y tres años más tarde entró a trabajar en su oficina y terminó siendo su asistente personal en 'Casino'. "Siempre ha estado en mi vida y ahora ha salvado mi película", comenta. ¿Qué le parece 'El irlandés'? "La he visto ya tres veces, una obra maestra". El próximo mes de febrero estrenará también una serie para Amazon, 'Hunters', en la que ha cumplido otro sueño, trabajar con Al Pacino.