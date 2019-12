"La magia del directo hace cada concierto diferente"

Ana Guerra y Cepeda, dos de los artistas que más están destacando y consolidando su carrera musical tras su paso por Operación Triunfo, llegan esta noche a la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza en el que es el decimotercer concierto de la gira imaginBank 2019, que arrancó en septiembre y culminará en enero de 2020 tras un total de 16 actuaciones en toda España. La cantante atiende a este diario mientras se mueve de lado a lado del territorio nacional.

–¿Por qué una gira en común con Cepeda?

–Realmente tenemos que contar que la idea no fue nuestra, fue propuesta por Universal, Clipper’s y La Caixa yo creo que por lo diferentes que somos nosotros. Venimos del mismo formato pero hemos ido por caminos muy diferentes. Lo que yo creo es que querían mostrar esa diversidad de dos artistas tan distintos.

–¿Qué supone subir al escenario con él?

–Bueno, yo siempre lo digo. Se me ha ido la espinita de no haber cantado con él en Operación Triunfo porque ahora llevamos toda la gira cantando y por fin lo hacemos.

–De lo diferentes que sois hasta os complementáis.

–Yo creo que sí, además creo que el público lo nota y que también se complementan entre los seguidores de Cepeda y los míos. Han hecho una fusión y creo que los míos han conocido a un gran músico como es él y creo que los suyos han descubierto algo diferente en mí que a lo mejor no habían visto en nuestro paso por la Academia.

–¿Qué nos puede decir de las canciones que cantan juntos?

–Yo canto con él Llegas tú, que es una canción que la elegimos porque yo la vi nacer en la Academia, vi como se creó y me parece muy especial. Y él canta conmigo Olvídame, que es el bolero que quería componer en mi disco y ahora ya no me imagino sin su voz. Además hemos incorporado un tema juntos, porque creo que además lo pedía la gira, que quedase plasmado algo para siempre solo nuestro, y de ahí nace Culpable o no.

–Cómo ha sido el proceso hasta 'Culpable o no'?

–Para empezar fue un sueño. Estaba durmiendo y me desperté, grabé una nota de voz con esa melodía y era una bachata. Le mandé a mi padre un texto en el que ponía ‘culpable o no’, y me preguntó de quien estaba hablando. Poco después me fui a un estudio con un compositor que se llamaba Santiago Deluchi, le conté lo que me había pasado y le pareció una idea maravillosa en la que trabajar. Así nace Culpable o no, como una canción a dúo, y un día que íbamos Cepeda y yo en un avión y le comenté componer una canción juntos para cantarla en el concierto aparte de yo una suya y él una mía, y le enseñé muchas canciones que podían ser dúos y elegimos esta.

–¿En el concierto de Zaragoza también habrá alguna sorpresa conjunta más?

–La gente sí que es verdad que ya se sabe nuestro repertorio, pero la magia del directo hace que cada concierto sea diferente y hace que sea el público el que decida cómo quiere que sea ese concierto por la energía que tenga.

–¿Qué supone para usted volver a Zaragoza?

–Zaragoza es una ciudad que me encanta, y a mí me parece que tiene duende. No he tenido la oportunidad de conocerla demasiado, pero lo poco que he visto me encanta y me gusta bastante la energía que tiene la gente y lo que se respira allí.

–¿Cómo valora al público zaragozano, al que ya conoce?

–Eso es muy difícil, cada público es tan diferente. No nos hemos encontrado un público no frío, ni distante en ningún sitio. Cada persona que viene lo hace con la mente abierta, a pasar un rato maravilloso y sobre todo a olvidarse de los problemas durante ese tiempo que dura el show.

–¿Cuál es el mejor momento de los conciertos?

–Por supuesto cada canción que canto con Luis (Cepeda) me parece súper especial y hay un momento que he incorporado a esta gira que es cuando me siento al piano y toco Despierta que es una canción que compuse en la Academia con la energía de todos mis compañeros y con todo lo que estaba viviendo allí. Y la verdad que incorporar eso me llevó un curro animal porque no tenía preparada la canción al piano, y toqué a veces tres o cuatro horas al día. A las 11 o las 12 de la noche me ponía, cogía los cascos y continuaba ensayándola por mis seguidores.

–¿Cómo está siendo la acogida de los conciertos?

–Pues están siendo súperinteresantes. Sobre todo cuando salimos de las actuaciones me encanta porque me encuentro con los seguidores de Cepeda y él con los míos, y somos tan diferentes el uno del otro que creo que los fans no se imaginan escuchando el estilo de música del otro. Salen y nos dicen que han descubierto a un nuevo artista, y creo que cuando esta gira se termine habremos ampliado un público que ni se lo planteaba.

–¿Tras la gira tiene algún proyecto nuevo entre manos?

–En estos momentos estamos a ver si sacamos antes de que acabe el año el videoclip de Culpable o no y después seguiré sacando canciones durante el resto del año mientras preparo el disco que probablemente si todo sale bien saldrá a finales de verano o en septiembre. H