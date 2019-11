"La película de Ara nació como una historia pequeña"

Hace cinco años, tras la muerte de su suegro, Nata Moreno recibió veinticinco cajas de cartón en su casa. En su interior albergaban toda una vida de recuerdos familiares, fotografías, artículos de periódico y videos de toda la carrera de Ara Malikian desde su infancia. «Yo al ver todo este material y comprender y entender que habían pasado muchas fronteras y una guerra sentí que esta historia más que encontrarla yo me había encontrado a mí y me dispuse a contarla en un documental», explicó Nata Moreno, pareja de Ara Malikian y directora de este filme que se presentó en el Festival de Cine de Zaragoza.

El resultado de este trabajo es Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas, un documental que recorre la vida del violinista junto con la historia de su familia, el genocidio armenio y su marcha desde Líbano a causa de la guerra: «Mi idea era contar una historia que no sea solo la de Ara, sino que también incluyera temas que aunque están en el pasado son de actualidad, porque seguimos viendo guerras y genocidios. Es una historia de mucho coraje y valentía, de una persona que sale de unas circunstancias muy complicadas y transforma su vida», manifiesta Nata Moreno.

Además de conocer más sobre la vida de Ara Malikian como artista, el documental también es un reflejo de su faceta más personal. «Para bien o para mal es mi mirada, y conmigo Ara tiene bastante cercanía. Ha podido abrir mucho el corazón desde un sitio que es muy bonito de ver, es un regalo.». Y añadió que esto no le ha supuesto ninguna complicación a la hora de abordar el documental: «Ara en cuanto a lo personal ha sido muy generoso conmigo, se ha mostrado vulnerable y eso hace que el documental sea especial».

La melodía acompaña al protagonista a lo largo de su vida, y en el documental se convierte en un personaje más que se integra y se relaciona con el resto. «La música no solo es el elemento que salva varias vidas de esta familia, sino que yo lo he tratado como un personaje más. Todo el documental está lleno de piezas, casi todas compuestas por él. El documental arranca con él tocando con 14 años en la televisión libanesa y termina con él en Las Ventas frente a miles de personas, por lo que hace un recorrido por la música que le ha acompañado desde la infancia», explica la directora.

Este documental se estrenó en todas las ciudades de España a excepción de Zaragoza, donde hasya ayer no llegó al público. «La acogida está siendo fantástica y estamos recibiendo muchos premios de festivales. Esta última semana nos han anunciado la nominación a los Forqué», declara emocionada Nata Moreno. «Ya solo esto es un premio. El documental nació como algo personal, como una historia pequeña que hacemos sin ninguna ayuda. Arrancamos como podemos, llegan los Premios Forqué con 78 documentales y resulta que después de todo el nuestro se encuentra entre los nominados. Te puedes imaginar lo felices que estamos», concluye emocionada tras valorar lo que significaba para ella esta nominación.