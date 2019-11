«La poesía es necesaria para dar respuesta a nuestra vida»

Poesía universal hecha en Aragón para el resto del mundo. La editorial Olifante nació en 1979 con la intención de dar un matiz internacional con publicaciones extranjeras a las rimas aragonesas. Desde entonces, la empresa ha ampliado sus colecciones y sus criterios, al mismo tiempo que ha servido de plataforma de descubrimiento para poetas desconocidos, e incluso a veces inéditos. Por eso, tras cuarenta años dedicados a la edición poética, Olifante recibe este martes a partir de las 20.30 horas un homenaje en el Teatro de las Esquinas, en el que participarán, entre otros, Paco Ibáñez, Miguel Ángel Berna, Ángel Guinda, Ángel Petisme, etc... «La edición de poesía, no es algo que tenga una salida fácil y entraña un riesgo. Por eso decidimos que era necesario rendir un homenaje a esta editorial, a su editora (Trinidad Ruiz Marcellán) y también a la poesía por supuesto, porque han sido cientos de poetas los que a lo largo de muchos años ha descubierto del panorama aragonés, pero también del nacional y del internacional», explica Ricardo Calero, organizador del evento.

oda a la poesía / Además de poner en valor a Olifante por sus cuarenta años de trabajo en el campo de la lírica, el homenaje es también, en palabras Trini Ruiz Marcellán, «fundamentalmente para poner la poesía en valor». «En este tiempo tan convulso que estamos viviendo la poesía es absolutamente necesaria para dar respuesta a nuestras vidas. La poesía es como la vida, es una ráfaga, es lo más breve e intenso. Su lectura además puede ser muy difícil, requiere mucha atención y mucha intensidad, pero también es muy cómoda porque en un poema te cabe toda una vida y un poema lo lees en un ratito, pero ese poema lo tienes que volver a leer y releer. Creo que la poesía hoy en día es absolutamente necesaria para existir y para resistir todo este tiempo que nos está tocando vivir en la tierra, y por eso este día es por ella», asegura la fundadora de Olifante.

El homenaje contará con numerosos invitados que han querido sumarse a este aniversario. Así, la gala se centrará no solo en las rimas, sino también en artes como la danza o la música. «La editorial Olifante no solo ha editado de libros de poesía, sino que además ha abierto la única Casa del Poeta que hay en España, en un pueblecito a las faldas del Moncayo que es Trasmoz. También es la creadora del Festival Internacional de Poesía Moncayo, que durante quince años trajo la poesía a través de la poesía musicada.

Todos estos motivos dan sentido al homenaje, y por ello la gala se va a centrar también en la música, la palabra sonora y todas las posibilidades que abarcan ese campo tan amplio y extenso», aclara Ricardo Calero. Y añade: «Como invitados vienen una serie de personas, todas ellas de manera desinteresada para homenajear a la editorial. Viene Paco Ibáñez, que es historia viva de la poesía cantada y un testimonio fundamental de esta. Está Miguel Ángel Berna que va a hacer una intervención poética especial preparada para este acto, poetas o escritores como Ángel Guinda o Manuel Forega, Gabriel Sopeña o Ángel Petisme con su música poética, y también con sus palabras más roqueras Jorge McFly», señala Calero.

Noche de sorpresas/ Durante la velada habrá también varias sorpresas, a partir de las cuales se pretenderá hacer al público partícipe del espectáculo. También habrá invitados inesperados, que pese a que no han podido acudir de manera presencial a la gala no han querido perdérsela y estarán presentes por medio de la proyección de vídeos. «La principal sorpresa será como se hace al público partícipe de este espectáculo, y por supuesto cerrará el acto la presencia y las palabras de Trinidad Ruiz. El broche final del espectáculo propiamente dicho lo pondrán las actuaciones de Miguel Ángel Berna y Paco Ibáñez», aclara Calero.

Un espectáculo que, en palabras de Ruiz Marcellán supone «mucho amor y afecto» de poetas y lectores. «No tengo sino recordar ese verso de Machado que dice ‘conmigo vais, mi corazón os lleva’. Ese reconocimiento de todos los lectores, de los poetas, y de ese grupo que se ha atrevido a este evento, es una fiesta que compartimos porque Olifante lo están haciendo todos. Olifante son todos los poetas y todos los lectores, incluso los no lectores», concluye la editora.