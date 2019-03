La sartén por el mando fusiona el miedo y el humor

Nueve piezas de cinco autores diferentes puestas en escena por dos actores (Roser Pujol y Balbino Lacosta) y dirigidas por una madrileña pero que ha vivido en Zaragoza (Áurea Martínez) más de 20 años. Esa es la apuesta del Teatro del Mercado para este fin de semana. O dicho de otra forma, la obra La sartén por el mando, una producción unida por el miedo y el humor pero un humor «no complaciente, sino ácido, irónico e incluso negro». Los tres protagonistas de la obra junto al gerente del Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza, Víctor López, presentaron la producción que se estrenó ayer en el Mercado y que se podrá ver también hoy (20.30 horas) y mañana (18.30 horas).

«Son piezas cortas, sketches, con un trasfondo protagonizado por los miedos que nos mueven y nos hacen actuar de una de una forma ante una determinada situación», explica Martínez, que asegura que utilizar el humor viene de un convencimiento: «Seamos capaces de reírnos de los problemas para afrontarlos y superarlos». En esta obra esos problemas son «la precariedad laboral, la falta de trabajo, este planeta que nos estamos cargando...».

«Lo que es importante –apunta Balbino Lacosta que vuelve al escenario en el que debutó hace 25 años– es que hemos huido de posicionarnos, intentamos ser lo más neutrales posible porque más que atacar, se habla de… Y así hablamos tanto de los que tienen cierto grado de poder como de los que estamos abajo ayudando a sustentarlos. En esta obra no se salva nadie y hablo tanto de clases sociales como de ideología. Los vemos, eso sí, desde el cariño como víctimas del entramado del que formamos parte y cada uno en su ámbito».

Roser Pujol, por su parte, destaca el trabajo de Áurea Martínez porque «siempre ve más allá, tiene una profundidad y una apertura en ver las cosas que no he encontrado en los 25 años que llevo trabajando en esta profesión. Es muy meticulosa, detallista y exigente consigo misma». Elogio que devuelve la propia directora ya que incide en el «gran trabajo que hacen los dos que interpretan a nueve personajes diferentes mano a mano con una versatilidad, matices y colores, algo muy difícil de ver hoy». «La mayoría de directores con los que he trabajado eran puestistas de escena pero no son grandes directores de actores. Yo sin Áurea quizá hubiera alcanzado un notable pero ella me ha hecho subir un porcentaje más», remarca Balbino Lacosta.

Las entradas para La sartén por el mando cuestan 12 euros y se pueden comprar en Ibercaja y en las taquillas del teatro desde una hora antes de la representación.