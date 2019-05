La ternura consigue el Max al Mejor espectáculo de teatro

La obra La ternura, de Teatro La Ciudad y Teatro de la Abadía, ganó anoche el Premio Max de las Artes Escénica al mejor espectáculo de teatro durante la gala celebrada en Valladolid, en la que Concha Velasco recogió el Max de Honor a toda una trayectoria.

Cuatro montajes han empatado a dos galardones: A.K.A (mejor autor revelación y mejor actor protagonista); Temps salvatge (mejor dirección de escena y mejor autoría teatral; Iphigenia en Vallecas (Mejor actriz protagonista y mejor espectáculo revelación); y Grito pelao (Mejor composición musical para espectáculo escénico y mejor espectáculo de danza).

Destacarno también, entre otros, los premios a mejor intérpretes fenemino y masculino de danza, que fueron respectivamente para Eva Yerbabuena por Cuentos de azúcar y Daniel Doña por Psique. El Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar recayó en Dados, de Ventrículo Veloz y el Mejor espectáculo de calle fue para Flotados, de la compañía David Moreno y Cristina Calleja.

Concha Velasco (1939) fue una de las grandes protagonistas de la noche al recibir en un ciudad el Max de honor, un premio dijo, «que me ha costado muchos años que me dieséis, no sé por qué, seguramente porque no me lo merecía», bromeó. La actriz salió al escenario con el público puesto en pie aplaudiendo en una larga ovación y con un vídeo detrás de ellas con momentos de su vida comentados por su amigo José Sacristán.