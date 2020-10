Un lago de danza frente a la pandemia

La compañía LaMov abrió este viernes las puertas del Teatro Principal para presentar su última producción El lago, donde la música de Tchaikovsky y la del compositor aragonés Jorge Sarnago se hicieron presentes a través de nueve bailarines dirigidos por Víctor Jiménez.

Una función que no queda fuera de la realidad sanitaria y de las restricciones que condicionan una vez más al sector de los espectáculos en directo: el aforo de la sala queda reducido al 25% de su total, es decir, 210 espectadores. Tras completar las entradas de las cuatro primeras funciones, la propia compañía decidió ampliar una función extra, el domingo, que se vendió en una sola mañana.

Del 75, al 50 hasta el actual 25% de aforo, LaMov no se ha echado atrás a la hora de presentar El Lago. «Como bailarina estoy ilusionada por poder al menos tocar el teatro y bailar, pero por otra parte es una mierda. Porque con el aforo al 25%, cómo se sustenta el teatro?», comentaba Paula Rodríguez, bailarina de LaMov, que defendía también la seguridad de estos espacios: «La gente está separada, no habla, cómo se van a contagiar? Por una parte agradezco muchísimo el poder estrenar pero por otra parte podría haber un poco más de público, mucha gente se va a quedar sin entrar».

Víctor Jiménez, director de El lago, mostraba también su inquietud ante el estreno: «Va a ser un poco desolador, porque acostumbrados a llenar. Tenemos ganas de actuar pero a su vez va a ser decepcionante». El espectáculo, que en su origen tenía previsto estrenarse en junio ,se trasladó a la programación de otoño como consecuencia de la crisis sanitaria, aunque el público no tardó en reaccionar a la nueva cita. «No hemos tenido un solo día que esto haya flojeado. Lo que manifiesta que el público quiere cultura y que no se siente inseguro», señaló José María Turmo, gerente del patronato de Artes Escénicas de los teatros municipales de Zaragoza, quien describe a la cultura en directo como «el sector más protegido».

¿Un respiro al sector?

Turmo avanzó lo que podría ser una alegría para la cultura: «Acatamos la norma como no podía ser de otra manera pero no la compartimos. Esperamos que sea cierto lo que nos indica la Dirección General de Cultura, que la próxima semana se va devolver el 50% de aforo a los teatros». ¿Impresiona ver el teatro tan vacío? «No, me apena. Porque el esfuerzo que hacen las compañías es el mismo a todos los aforos», concluyó el gerente.