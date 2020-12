Lara Dibildos: «'El contador del amor' es una hora y media de no parar de reírse»

Lara Dibildos coprotagoniza junto a Cesar Lucendo la comedia romántica El contador del amor en el Teatro de las Esquinas hoy y mañana. Una comedia francesa escrita por Eric Assous, ganadora del premio Molière 2010, adaptada al castellano por Julián Quintanilla, responsable de adaptar Toc toc.

–’El contador del amor’ comienza con una infidelidad que su personaje, Diana, decide tomársela de otra manera.

–Bueno, no es que sufra una infidelidad, sufre bastantes más. Es un matrimonio donde el marido tiene mucho carisma y es un golfo. Ya llevan casados muchos años y mi personaje está cansada y una de dos, o le pone las maletas en la calle o urde una venganza amorosa, que es lo que hace. Le propone un juego, según ella, de muy buen rollo, de «tú me confiesas tus infidelidades y yo te confieso las mías, que nos vamos a reír». Él se niega al principio pero luego cae en mi trampa, porque yo lo voy poniendo al límite. Al final me reconoce que han sido doce, que es mentira y habrán sido trescientas, el me pregunta que cuántas y yo me hago la santa hasta decirle que solo ha sido una, pero durante todo el tiempo. A partir de ese momento le vuelvo loco porque, ¿qué es peor? ¿Haber estado con gente que ni recuerda su nombre o haber estado con la misma persona 15 años? Pero todo en clave de humor.

–El plan busca reforzar la pareja.

–Eso es lo que todo el mundo empieza a sospechar, porque pasamos de una comedia premio Molière, que lleva un ritmo trepidante pero justo cuando llega el final hacemos un giro absoluto donde nadie se imagina ese momento en el patio de butacas, nos desgarramos, pasamos a la verdad, ahí es donde se sabe lo que va a pasar. Creo que es un espectáculo muy completo, es una comedia de hora y media donde no parar de reírse y luego te encuentras con un beso y un poso que deja muy heavy.

–¿Qué tipo de humor puede esperar el público?

–Lo que le pasa a esta pareja es que sienten y se dicen cosas que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido, el público se identifica con ellos. No importa la edad, dónde vivas,... es igual. Ese es el secreto, que cuando no te ocurre a ti es gracioso. Hay momentos donde Agustín le dice algo a Diana y los hombres del público se mueren de risa y luego le contesta Diana y somos nosotras las que soltamos la carcajada.

–Diana comienza esa venganza, y se cree vencedora.

–Diana, con la que llevo ya con ella cuatro años, no creo que se sienta vencedora en ningún momento. Cuando inicia el plan es porque lleva mucho sufrimiento, en vez de hacer un drama quiere servir la venganza en plato frío. Lo que pasa es que muchas veces la venganza no te da la felicidad, pero en el caso de Diana es un antes y un después.

–Ambos personajes se encuentran en esta fría lucha, ¿hasta donde llega la tensión entre ellos?

–Esto se ve en la pareja, aunque lleven tantos años. Agustín tiene un carisma tremendo y Diana, un personaje femenino muy inteligente, muy rápida, con mucho sentido del humor. Son dos titanes encima del escenario, los dos se conocen mucho y van a dar a los puntos débiles del otro. Todo con comedia, aunque hayan llegado hasta ese punto sigue habiendo una atracción sexual entre ellos. Lo que pasa es que aunque exista eso hay puntos de la vida en los que hay que dar un zapatazo.

–¿Es un humor que duele y sana?

–Tiene mucha ironía. Dentro de todo, en el fondo ellos saben el subtexto de lo que están diciendo con mucho sentido del humor, y el público lo está captando. Es de las comedias más divertidas en las que he trabajado. Con lo que estamos pasando, esta horita y media nos la merecemos. Desconectar, reír y luego salir con el mensaje que te da el final de la obra.

–¿Qué tal está siendo la vuelta al escenario?

–Con ganas. Estamos como locos. A todo actor lo que le gusta es subir el telón y ver el teatro lleno. Al haber mucha gente no hay vergüenza de reírse, pero ahora estamos todos los actores en una situación complicada. Con el aforo que se pueda, si la gente se anima a venir ya somos felices.