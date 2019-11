Desde que nació la idea hasta que le dio al rec para comenzar a rodar Planeta 5000 habían pasado algo más de cinco años. Ahora, dos años después, el trabajo ya está hecho y solo queda recoger los frutos. El próximo 28 de noviembre se preestrena en Aragonia la película dirigida por Carlos Val y producida por José Ángel Delgado, dentro del Zaragoza Film Market, un punto de encuentro y negocio de las propuestas aragonesas que por primera vez ha puesto en marcha el Festival de Cine de Zaragoza.

El aragonés Carlos Val, que ganó el galardón a mejor película de los premios Simón en 2017 con su ópera prima, Bestfriends, quería realizar una «reflexión sobre la libertad». A través de un amigo que estaba analizando la figura de Charles Manson, llegó hasta la secta Los niños de Dios. Este grupo había estado en España en los 80 y 90 y también en Zaragoza, con ese y otro nombre, así que se puso en contacto con exmiembros y «familias destrozadas porque uno de sus miembros» había entrado en ellas.

En Planeta 5000 no se nombra a Los niños de Dios, aunque su lenguaje y sus códigos están presentes. Existe «un líder marcado que se aprovecha de sus súbditos», explica Val, que añade que una de las características de esta secta es que «prostituyen a las chicas más jóvenes y más bonitas y de hecho le dan el nombre de las prostitutas de Jesús». Fue lo que le atrajo de la historia, la «facilidad con la que una persona normal puede meterse en este mundo solo por la necesidad de explorar más allá de los límites de la libertad que le aporta la sociedad que tiene al alcance», de cómo «buscando la libertad podemos encontrar la cárcel definitiva».

En ese marco se encuentran los protagonistas de la película, uno quiere salir de la secta y el otro quiere entrar. Sergio (Itzan Escamilla) conoce a un peculiar grupo de jóvenes que usan su afición al deporte para extender la palabra de Dios. No tarda en ver en ellos la solución para escapar de una realidad que no le satisface. En esa comuna vive Iris (Kimberley Tell), una joven nacida bajo los dogmas del grupo, que escapa con Mario (Críspulo Cabezas) buscando una libertad que no tarda en ser un espejismo.

El título de la película, Planeta 5000 hace referencia a una canción de los 80, que era la que «escuchaba durante la preescritura» (el guión definitivo lo firma junto a Alexis Barroso), una canción del grupo valenciano Vídeo, que habla sobre «la heroína, un planeta que te absorbe y a la vez te expulsa» y le pareció «una metáfora muy rica que también podría hacer referencia a las sectas». Y los que entran, se quieren salir./ Y, los que nunca han venido, no sueñan más que con venir. / Los que están dentro, se quieren marchar. / Los que se marchan no sueñan más que con poder regresar, reza el estribillo.

El primero que se incorporó al proyecto fue José Ángel Delgado, que se ha hecho cargo de la producción y después vinieron «los actores, el equipo técnico y el artístico». Se barajaron varias actrices hasta que apareció Kimberley, que «coincidía con el perfil que buscábamos para Iris, le hicimos un cásting por skipe porque estaba en Canarias, luego volvimos a hablar, leyó el guion y dijo que era la historia de su vida y que le encantaba el personaje», explica. Fue el primer paso. El segundo, Críspulo Cabezas, que «era nuestra primera opción, una especie de antihéroe, el chico de la moto pero dándole la vuelta», después llegó Itzan Escamilla, y el reto de personajes, encarnados por Ana Labordeta, Beatriz Olivares, Pedro Rebollo, etc.

Bestriends le abrió muchas puertas, y sobre todo, cruzó su camino con José Ángel Delgado, con quien comenzó «la relación de director y productor. Vimos que nos entendemos bien, que trabajamos bien juntos» y ese tándem ha continuado con Planeta 5000. El presupuesto es de 400.000 euros, que Delgado ha ido peleando día a día, logrando con el tiempo apoyos del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Aragón TV y Sodiar.

Del preestreno en Aragonia, Val espera que «la gente disfrute, también el equipo porque se merecen ver su trabajo en pantalla grande». Llegará a las salas comerciales el 31 de enero. «Queríamos estrenarla en cines porque tiene mucho sentido cinematográfico», asegura. Mientras, el productor negocia con plataformas y «a ver si lo vendemos, que es también el objetivo para así seguir haciendo películas, contando mis historias».