«Los que han mantenido viva la jota han sido los pueblos»

El Teatro Principal continúa acogiendo el ciclo de tertulias Encuentros en la jota, una serie de conversaciones en torno al estudio de la jota y del folclore aragonés, dirigido por Manuela Adamo, bailarina y coreógrafa, y Javier Barreiro, catedrático de literatura española y autor de una extensa obra en torno a la cultura popular. El encuentro de este miércoles tuvo como centro del debate la candidatura presentada por el Gobierno de Aragón para reconocer a la jota aragonesa en el listado de Patrimonio Inmaterial de la UNUESCO. En esta edición participó como ponente Marisancho Menjón Ruiz, directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y Alberto Turón y Plácido Serrano como interventores.

Uno de los pilares de Encuentros en la jota, es la participación del público en el turno de preguntas, comenta Manuela Adamo: «La idea de estas jornadas era dar la posibilidad a los ciudadanos de ser partícipes de un debate abierto sobre pasado, presente y futuro de la jota». De dichas intervenciones, Adamo apunta a una inquietud común entre el público: la situación actual de la jota. «El público no entiende lo que pasa con la jota, porque de alguna manera está desapareciendo en cuanto a manifestación popular. La jota está limitada a un sector, no está integrada realmente en la sociedad. Falta un proyecto real de reintegrar este lenguaje que formaba parte del pueblo y de devolverlo a la sociedad». Javier Barreiro apunta a el germen de cómo se ha llegado hasta este punto: «A partir de los años 60 y 70, con la llegada de la música anglosajona, todo lo que es música nacional o folclórica prácticamente desaparece y pasa a segundo plano». El catedrático compara la situación de la jota aragonesa con el folclore de otras comunidades que sí han potenciado su cultura popular con mucha más intensidad. «Así como Andalucía vio en el flamenco una forma de promocionar y dar a conocer sus rasgos de identidad, aquí parece que daba vergüenza y fue marginada por todos los estamentos. Los poderes públicos parece que querían apartarse de ella. En realidad, los que han defendido y mantenido viva la jota han sido los pueblos», explica el catedrático. La situación de la candidatura de la jota aragonesa, si bien supone una distinción para el territorio, no debería de quedarse ahí, cuenta la bailarina: «Como ciudadano todo el mundo se alegra, pero ojo, hay una serie de cuestiones que no son tan fáciles de abordar, sobre todo cuando hablamos de un lenguaje como la jota aragonesa que tampoco es que se ha tratado tanto, queda mucho por investigar y estudiar. Quizá falte que se creen una serie de eventos que se unan con la función científica de las investigaciones. La cuestión es ¿qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer en el futuro?. A mi dónde estemos con el tema de la candidatura me da un poco igual, a mi lo que me preocupa es la línea política que se tiene desde las instituciones en lo que se refiere a la revalorización del patrimonio inmaterial, que no es solo de la jota, de todo el folclore aragonés», concluye Manuela Adamo. Por dar a el encuentro una visión más práctica, la cantaora Begoña García realizó un pequeño concierto para cerrar la cita.

El ciclo Encuentros en la Jotas es una iniciativa del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, del Ayuntamiento de Zaragoza. Una serie de conversaciones compuesta de 8 citas en el Teatro Principal que verá su final en mayo con las intervenciones de Pilar Gascón, Nacho del Río, Begoña García y Evaristo Solsona.