"'Los hermanos Machado' habla de algo que se vivió y se está viviendo, las 'dos Españas'"

La conversación que nunca pudieron tener dos hermanos como Antonio y Manuel Machado separados por una guerra civil que puso de manifiesto la existencia de las dos Españas. Esa es la nueva apuesta de la compañía aragonesa Teatro del Temple que estrena su nueva producción, Los hermanos Machado, el jueves en el Teatro Principal de Zaragoza, donde se podrá ver hasta el domingo. Carlos Martín, director y Manuel Machado en la obra; Félix Martín, Manuel Machado en la producción; Alba Gallego, que interpreta los ocho papeles femeninos que intervienen; Alfonso Plou, autor del texto; María López Insausti, productora; y José María Turmo, gerente del Patronato de las Artes Escénicas de Zaragoza, han desgranado esta mañana los detalles de esta nueva producción.

“El teatro te permite alumbrar una realidad nueva que reconstruye otra posibilidad de existencia”, ha señalado Plou acerca de un texto que empezó con Antonio Machado en el horizonte pero que pronto derivó hacia la historia de dos hermanos a los que esta producción les permite “contarse lo que nunca se contaron y decirse lo que no se dijeron. Estaban en bandos opuestos y aunque se cuidaron mucho de no criticarse tampoco se hablaron y cuando Antonio Machado lo intentó ya era imposible, así que el teatro da cauce a ese diálogo que no pudo ser y expresa el dolor y el cariño y el afecto que se profesaron”.

En ese sentido, Carlos Martín, director y Antonio Machado en los 90 minutos que dura la representación, ha señalado que “los hermanos se lo dicen todo… son dos personas que proclaman la república juntos y que luego la guerra los separa”, ha insistido Martín, que también ha destacado que, al contrario de lo que sucede en muchas otras producciones, en esta han tenido que trabajar “en la contención interpretativa, contener el corazón porque, de repente, el escenario es la verdad absoluta”.

Félix Martín, por su parte, Manuel Machado en esta representación, ha tenido que “hacer un estudio profundo de un personaje para encontrar esas facetas que cuando se estudia a Manuel Machado no aparecen, esa relación familiar tan potente… Es en el calor humano donde se pueden redimir estos hermanos”.

Los hermanos Machado está planteada como “un diálogo” pero junto a los dos hermanos están los personajes femeninos, hasta ocho, todos encarnados por Alba Gallego, dentro de una familia “con tendencia al matriarcado”. “Cuando me dieron el texto -ha señalado la actriz- no tenía ni idea de que iba a encarnar a ocho personajes y me iba asombrando… pero me gustó mucho que mis personajes modifican la acción en la escena, hace que reflexionen y cambia la escena y eso, para mí, es un orgullo. Para mí es maravilloso poder entrar en este mundo desde una persona tan joven que no conoció las dos Españas”.

Para Carlos Martín, esta obra pone sobre la mesa “algo que se vivió y se está viviendo porque nos entronca directamente con esas dos Españas. Es una forma de decir que cuando queramos nos ponemos a trabajar todos juntos para hacer un país moderno. Los hermanos Machado cuenta nuestra Historia pero con mucha esperanza”.

La producción ya tiene garantizadas representaciones en Sevilla, Palma de Mallorca, Bilbao, Segovia, Baeza, Soria, Jaca y Utebo y aspira a tenerlas en lugares tan importantes como Madrid, Valencia y Barcelona. Antes, en el Teatro Principal se podrá ver de jueves a domingo, a partir de las 19.00 horas, con entradas entre 5 y 25 euros que se pueden comprar en Ibercaja o en las taquillas del Principal en horario de tarde.