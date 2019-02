«Los poemas suenan a Falla y Granados pero en el siglo XXI»

La hemos oído cantar jota, jazz, flamenco, música andalusí, pero mañana (11.30 horas), Carmen París se subirá al escenario de la sala Mozart, donde actuará acompañada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, dentro del Ciclo de Introducción a la Música. Juntos estrenarán la obra compuesta por Miguel Ángel Remiro, compositor residente de la formación, Poemas de Gloria entre pianos y Fuertes.

«Ha sido un reto porque la música de Remiro no se aprende en dos tardes, pero al mismo tiempo es muy rica y emocionante poder hacerlo», asegura la cantante, que cuenta con el aval del compositor. Y es que ambos han colaborado juntos en un espectáculo con Miguel Berna, en Savia nueva y en el concierto que París realizó en su localidad natal, Tarragona, «con un repertorio especial»; así que «ahora él me ha llamado para lo suyo».

Asegura entre risas que Remiro le ha confirmado que las canciones «están en mi tono» porque lo que ha hecho ha sido ponerle música a poemas de Gloria Fuertes (El dragón Policarpo, Tres adivinanzas, Parejas, Auto de los Reyes Magos, Interludio y Doña Pito Piturra, Cómo se dibuja un gato y La bruja Maruja). Suena, explica la cantante «en una onda de clásico español, como fue Falla, Granados o la zarzuela, música popular que se eleva a la categoría sinfónica pero con una visión contemporánea». Y puntualiza: «Tiene los aires de lo popular pero tratado desde el punto de vista sinfónico y contemporáneo, suena a banda sonora de película, como Granados y Falla en el siglo XXI».

«NO ME PONGO LÍRICA» / Reconoce que «la música no es nada fácil y he tenido que hincar los codos», para decir después que Remiro quería «una voz popular» ya que al ser una música sinfónica y para orquesta «normalmente la cantan artistas de registro lírico» pero en esta ocasión «están en el mío, así que no me pongo lírica», señala entre risas.

Este concierto pertenece al Ciclo de Introducción a la Música y será «un concierto especial» porque será para un público «familiar» por lo que considera que «será perfecto».

Los poemas de Gloria Fuertes son «maravillosos y sumandos a esta música, la verdad es que se ha hecho un producto de bastante enjundia», así que espera que «no se quede solo en este concierto matinal de mañana sino que ya que está montado, se puedan hacer más cosas».

De momento, Carmen París sigue con sus proyectos. «Este año estoy haciendo bastantes colaboraciones, y es muy enriquecedor, como el concierto del domingo, que es un reto porque hace mucho tiempo que no salgo yo leyendo partituras porque las que canto son mías y me las sé de memoria». Canta mucho «en provincias», lo que sucede es que «llevo dos años que digo que voy a sacar un disco y no lo he hecho y ya en Zaragoza, hasta que no haya disco nuevo...» (risas).

ÚLTIMOS ENSAYOS / Carmen París lleva toda la semana estudiándose los temas y hoy tiene ensayo» donde compartirá tiempo y espacio con Miguel Ángel Remiro y la Sinfónica Ciudad de Zaragoza. Remiro señala en una nota que al centrarse en la figura de Gloria Fuertes «no se trataba de hacer música para niños, si pensé en hacer unas piezas para ese niño que llevamos dentro; hacer una música sencilla y luminosa que pudiera ser escuchada por un público que no fuese el habitual en las programaciones de música clásica».

La orquesta estará dirigida por Juan Luis Martínez. El programa, además de los poemas musicados de Gloria Fuertes, contará con las interpretaciones de El idilio de Sigfrido (primera interpretación wagneriana de la orquesta) y otro estreno, el de la orquestación por parte de Martínez de Tres estampas de Oriente (originalmente para piano a cuatro manos) de Robert Schumann.