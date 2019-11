La lucha de Teresa Ramón

Teresa Ramón es mujer, artista y su obra totalmente contemporánea. Esas tres facetas se dan la mano en la exposición La jaula se ha vuelto pájaro, que puede verse hasta marzo del año que viene; y que responde al compromiso del Gobierno de Aragón de mostrar la obra de los Premio Aragón Goya y ella lo fue allá por el 2015.

El título de la muestra hace referencia a esa lucha continua de las mujeres que «hasta ahora, y todavía seguimos dentro de una jaula y hay que ser muy fuerte para romper esos alambres que te encorsetan, que te impiden hacer un montón de cosas», señaló la artista oscense. Reconoce que está «satisfecha con lo que he hecho», con su carrera de docente y también con la pintura, «que es mi vida desde los diez años». Pero esa condición de mujer y de artista le ha hecho tener que demostrar constantemente su valía. «Todo ha sido a costa de mucha lucha y también he perdido muchas oportunidades», ha asegurado.

En estos momentos sigue «rompiendo esa jaula» y seguirá luchando «por mí y por otras personas que están en peor situación que la mía; de hecho el horror que vemos cada día en las noticias no te cabe en la cabeza», dice en referencia a la violencia de género.

La exposición se compone de 15 lienzos, a los que se unen las series Proceso de una resurrección y Crónica de laberintos, que se ven frente a frente. Al entrar en la sala (planta tercera del Pablo Serrano) se ve su obra más reciente, fechada entre el año pasado y este, con lienzos de gran formato, con gran colorido y con una clara abstracción geométrica. Los laberintos son protagonistas de esta parte, según ha explicado la comisaria de la muestra, Semiramis González.

OBRAS TENEBROSAS / Frente a ellas, se recogen lienzos anteriores donde todavía predomina la figuración, los colores oscuros y las atmósferas más tenebristas. Ahí están Sangre de Paloma (2010) y Los amantes secretos de Petra K, una obra que «tiene 20 años» pero sigue igual de contemporánea que entonces. En ella se ve a una mujer desnuda rodeada de figuras masculinas antropomorfas en las sombra, que la acechan. Para González, «no puede estar más de actualidad por cosas que están pasando últimamente». Es, en este sentido, cuando demuestra que «Teresa ha sido capaz de trabajar cuestiones que están presentes en el trabajo de las mujeres durante mucho tiempo. Como artista, es capaz de responder a las problemáticas sociales y políticas del momento, desde su perspectiva», ha afirmado la comisaria.

El camino culmina con la obra más intimista y de pequeño formato, dos series realizadas entre 2014 y 2016. Proceso de una resurrección es un diario visual de cuando Ramón despertó de un coma. Su hijo le regaló un cuaderno (también se puede ver pero no tocar) que se ha reproducido, en el que comenzó a «dibujar para recuperarse de la muerte», ha dicho González. Ahí están todas las páginas, ya que Ramón utilizó el arte «como proceso de recuperación». «Dibujar sirvió para reconstruirme la cosa», ha afirmado Teresa Ramón señalándose la cabeza, para superar el dolor. Y justo enfrente se sitúa la Crónica de laberintos, compuesta por dibujos realizados tras reincorporación a la práctica artística.

Teresa Ramón quiere seguir pintando y evolucionando, por eso se pone retos. El último, el mural –68 metros– que pintó para el Museo de Huesca, Le jeu de vivre (2017 y 2018), que ocupa toda la sala de la cuarta planta y que apabulla, impresiona y emociona.

En la inauguración de la muestra también ha estado presente el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Víctor Lucea, quien ha señalado que esta muestra se alinea con la idea del Ejecutivo de dar prioridad al arte contemporáneo; y da el pistoletazo de salida al calendario de 2020, que verá la luz en los próximos días.