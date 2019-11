En un lugar de Teatro del Temple

Después de más de 400 años desde que fue escrito, de ser leído por millones de personas y representado en miles de escenarios en todo el mundo, Don Quijote de la Mancha sigue siendo la figura más célebre de nuestra literatura. Del 6 al 10 de noviembre, el mítico hidalgo de Cervantes visitará el Teatro Principal para ser protagonista de Don Quijote somos todos, una comedia con la que la compañía Teatro del Temple conmemora sus 25 años sobre las tablas. «En esta ciudad somos muchos los que llevamos trabajando años en el mundo de las artes escénicas. Nos lanzamos a este mundo sin tener nada sobre seguro y ahora contamos con cerca de 42 producciones y con un público muy fiel», señala Carlos Martín, director artístico de Teatro el Temple.

En este sentido, uno de sus actores, Félix Martín, destacó lo que supone para él ser parte de esta compañía: «Para mí, estrenar un espectáculo teatral es un acto muy valiente. Yo llevo ya 12 espectáculos con El Temple y lo único que deseo es que este camino continúe muchos años más y nos lleve muy lejos». En esta misma idea incidió Irene Alquezar, una de las más recientes incorporaciones de la compañía: «Para mí estar aquí rodeada de estos actores ha supuesto un viaje estupendo. Todos los días son un aprendizaje y deseo y espero que este camino sea muy largo».

Para conmemorar este aniversario, la compañía Teatro del Temple ha seleccionado el estreno de una producción propia sobre la figura de Don Quijote de la Mancha: «El Quijote sigue siendo uno de los mitos de la literatura española. Hablar de él es apelar al sentido colectivo, a la identidad como pueblo, como país... Nuestra propuesta no es una adaptación de la novela de Cervantes, sino que surge de la frondosidad de ese clásico. A partir de la primera frase con la que arranca (En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...) nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Qué sucede con ese pueblo? ¿Cómo están hoy sus habitantes, aislados y solos en la mitad del páramo manchego? Nuestra obra responde a esas preguntas desde una perspectiva clásica y contemporánea al mismo tiempo», explica el guionista de la obra, José Luis Esteban.

Así, la producción narra los esfuerzos de un pueblo manchego por no desaparecer para siempre. Abandonado en medio de la España vacía, con malas comunicaciones y escasos servicios, su único patrimonio está en su pasado: ser la cuna del más famoso caballero andante, Don Quijote de la Mancha. En la representación no falta el tono de comedia crítica heredada de su autor, encarnada en todo un pueblo que mientras lucha por su superviviencia experimenta algunas de las más famosas aventuras de Don Quijote. Episodios tan conocidos como el de los molinos de viento, el de los galeotes o el de la cueva de Montesinos no faltan a lo largo de la representación teatral.

En este sentido, José Luis Esteban, director de la función, reccuerda cuál fue la intención original de Cervantes cuando escribió su obra: «No hay que olvidar que la primera intención cuando Cervantes escribió El Quijote es que el lector de la época se lo pasase bien y disfrutase con la lectura. Con esta obra nuestro objetivo es el mismo, que el espectador se divierta y reconstruya en el hoy y el ahora esta frondosa figura que es Don Quijote de la Mancha». El actor de la obra Francisco Fraguas incide en la misma idea cuando valoró la identificación del público con algunos de los personajes: «Que la mejor obra de la literatura española sea una comedia dice mucho de la forma de ser de los españoles. Los personajes son muy reconocibles, y al final la gente se siente bastante identificada con ellos y se lo pasa muy bien durante la representación».

Entre todos los personajes de la obra, se encuentra la música como uno más de ellos. Compuestas por Gonzalo Alonso, las melodías se convierten en un elemento sobre el que se conduce la historia. «Es una apuesta arriesgada, pero mi intención desde el principio fue la de hacer música en directo, al tiempo que la trama avanza. La música es original, pero cuenta con una sonoridad popular. Aprovechamos los recovecos para comprender la situación de la época y la presentamos por medio de mi personaje, que es el encargado de conducir la historia musical», concluye Alonso.