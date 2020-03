Les Luthiers aterriza en Zaragoza con una selección de sus mejores obras

El grupo argentino Les Luthiers presentará este miércoles en Zaragoza ‘Viejos hazmerreíres’, una antología que recopila las mejores obras de este tradicional sexteto musical, después de 51 años encima de los escenarios.

Bajo el hilo conductor de una tertulia radiofónica, el grupo pondrá en escena durante dos horas algunas de sus interpretaciones más populares como ‘Loas al cuarto de baño’, ‘Amor a primera vista’ o ‘Dilema de amor’ en el Auditorio de la capital aragonesa.

“La radio tertulia le da un carácter de obra en sí misma, no son meras recopilaciones”, ha aclarado el pianista, saxofonista y cantante de la banda, Horacio ‘Tato’ Turano, en la rueda de prensa de presentación.

‘Viejos hazmerreires’ contará con tres pases para el público de Zaragoza, entre el 4 y el 5 de marzo, antes de continuar con su gira por España, donde también visitarán San Sebastián, Logroño, Pamplona, Bilbao, Vitoria, Murcia, Madrid, Granada y Málaga.

El programa radiofónico permitirá a los intérpretes tratar en clave de humor algunos temas de interés, desde la reproducción asistida, hasta la programación deportiva o la información meteorológica.

“Van a encontrar muchos cambios en las obras e incluso en los textos de la tertulia porque vamos encontrando nuevos chistes”, ha señalado el arreglista, director y productor, Roberto Antier.

En ese sentido, Antier ha recordado que el grupo tratará de no perder sus señas de identidad, mostrando con sus chistes aquellos “tópicos de humor que no rasquen, que no molesten a la sociedad”.

Como es habitual, el sexteto incorporará a la actuación algunos de los instrumentos informales que han popularizado con sus espectáculos, como la desafinaducha, el tubófono o las tablas de lavar.

Para esta actuación, estrenarán la batería de cocina, un conjunto de once sartenes y seis ollas que funcionan como cajas de resonancia que se activan con el golpeo de cucharas de madera.

A pesar de que se trata de un espectáculo que vio la luz en 2014, los integrantes del sexteto argentino han señalado que la obra ha ido sufriendo numerosas modificaciones para adaptar tanto sus textos como sus interpretaciones musicales.

“Como con el vino, nuestros espectáculos mejoran con el tiempo”, ha enfatizado Carlos López Puccio, director del Coro Polifónico Nacional.

Cuando terminen ‘Viejos hazmerreíres’, Les Luthiers iniciarán la gira de otra de sus antologías, ‘Gran Reserva’, al tiempo que ya trabajan en un nuevo espectáculo original que estrenarán en Argentina.

Fuentes del Auditorio de Zaragoza han informado de que ya se han vendido cerca del 80 % de las entradas, por lo que solo quedan algunas disponibles para la primera sesión del 5 de marzo.

Más de 9,5 millones de personas han podido disfrutar de las actuaciones de Les Luthiers desde 1967, cuando iniciaron una andadura que les ha llevado a visitar 16 países distintos y a conquistar más de 40 premios, como el Princesa de Asturias de la Comunicación y las Humanidades que lograron en 2017.