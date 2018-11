Luz Casal: "He conseguido hacer las cosas sin esperar nada a cambio"

–Que corra el aire es el nombre de su nuevo disco, ¿es una declaración de intenciones?



–Quiero decir déjame ser yo sin tanta influencia, sin tanta comedura de coco, sin tanto ruido…



–¿Tiene la sensación de que el mundo no para de decirle a uno lo que tiene que hacer?



–Vivimos en un mundo en el que parece que si no sabes de esto, de lo otro o del más allá, cosas que son absolutamente prescindibles no eres nada. Creo que está bien saber qué cosas no te gustan y en ese sentido es un poco la idea del por qué de ese título. Déjame ser lo que soy o lo que pretendo ser pero déjame ser, dame libertad porque quiero ser libre para elegir aquello que me interesa y lo que no, prescindir de ello.



–Esto que dice va en consonancia con su carrera artística en la que siempre ha hecho lo que ha querido.



–Me ha costado mucho esfuerzo. Me he pegado mucho tiempo intentado hacer comprender a los demás decisiones que necesitaba realizar… Siempre lo digo y me parece hasta reiterativo pero yo nunca he podido cantar nada que no deseara hacer, si no se notaría. No siempre ha sido cómodo tener que explicar por qué detrás de una canción agresiva a nivel de sonoridades luego aparecía

con una canción a tiempo medio o balada y parecía que tenía que explicar cada una de las cosas que hacía como si tuviera que pedir permiso y eso ha durado bastante tiempo. Afortunadamente ese tipo de cosas ya se han superado, uno puede hacer estilísticamente lo que quieras sin tener que dar explicaciones.

–En Miénteme al oído habla de la mentira, ¿es difícil ser honesto?



–Siempre he intentado no engañarme y eso significa no engañara la gente. Lo que hago, lo hago con la convicción de que esa es «Siempre he intentado no engañarme y eso significa no

engañar a la gente» mi verdad, yo nunca he querido imponer nada ni mandar mensajes de autoayuda. Probablemente haya ayudado más sin pretenderlo y creo que eso es de las cosas más importantes. He conseguido hacer las cosas porque sí, sin esperar nada a cambio. A ver, siempre que das un concierto quieres recibir algo, una pequeña compensación, pero a veces me he

conformado con lo mínimo. No lo hago para ser compensada, lo hago por necesidad.



–También canta en una de sus canciones «Solo existe el ahora, la única verdad». Parece que hable del escenario…



–Esa es la gran diferencia que haycon respecto a cualquier otra profesión. Tienes una exposición absoluta, de una enorme desnudez, es una aventura diaria. Yo siempre insisto por más que haya hecho no sé qué concierto, el siguiente es el más importante porque tú estás haciendo una cosa nueva aunque el repertorio fuese exactamente el mismo.



–Ha tardado cuatro años en publicar este disco, ¿por qué tanto tiempo?



–Porque no sé hacerlo de otra manera, necesito estar muy segura. Puedo tener un título como este del disco que lo tuve clarísimo y sabía cuál era el ambiente de esa posible canción pero tardé meses hasta que me puse a escribirlo. No me produce ansiedad, lo que quiero es que pasado ese tiempo

de reposo me produzca no la misma sensación sino mejorada. Nunca he cumplido con la demanda de una compañía ni de un mánager.



–¿Cómo va a ser el concierto de Zaragoza?

–Llevamos un repertorio amplio y dejamos la puerta abierta a cosas que puedan suceder

ese día. La gente va a salir satisfecha en el sentido de que vamos a ofrecerle un número importante de canciones y yo voy con la ilusión de volver a reencontrarme con el público zaragozano. Zaragoza es una de las ciudades que más he visitado hasta pensar hace unos años que ya no querrían vernos porque ya nos habían visto todos (risas).



–Zaragoza tiene fama de tener un público exigente...



–A mí me gusta que la gente sea exigente. Prefiero eso al que no tiene criterio, tener conocimiento de lo que es la música popular y lo que significa un concierto para músicos que entregan su talento

y conocimiento es más interesante. Siempre he considerado que saber es mucho mejor que no saber y cuando se trata de audiencia que sabe a nosotros nos beneficia.