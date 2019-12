Mad Cool 2020 agota los primeros 15.000 abonos

Tan solo cinco horas después de salir a la venta, Mad Cool Festival agotó ayer los primeros 15.000 abonos para su edición de 2020, informa la organización en comunicado remitido a Europa Press.

Con nombres en su cartel como Taylor Swift, Billie Eilish, Twent One Pilots, The Killers, Kings of Leon y Faith No More, entre otros, las entradas siguen a la venta en los canales oficiales madcoolfestival.es, ticketmaster.es y festicket.com.

La quinta edición del Mad Cool Festival tendrá lugar durante cuatro días, del 8 al 11 de julio de 2020, en el ya habitual recinto de Valdebebas-Ifema.