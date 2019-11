Las manías de 'Toc Toc' llegan al Principal

Tras más de diez años sobre los escenarios y un estreno en la gran pantala, Toc Toc estará sobre las tablas del Teatro Principal desde el jueves, día 28, hasta el 30 de noviembre a las 20.30 horas y el 1 de diciembre a las 19.00 horas.

En el acto de presentación estuvieron la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el gerente del Patronato de Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, José María Turmo; la actriz Ana Trinidad y el director de la función Esteve Ferrer. «Vamos a entrar en la décimo primera temporada, es un sueño que jamás cualquier actor o director habría soñado. Siempre que hacemos un montaje, los directores intentamos dar lo mejor y esperamos lo mejor, pero nunca podíamos imaginar que esto podría pasar. Para mí no es un placer, sino un honor traer mi función a este templo del teatro, todos los actores matamos por venir a trabajar al Principal de Zaragoza, y si me programan como director y actor el gozo es doble», expresó Ferrer.

En este sentido, José María Turmo calificó esta función como «una producción de éxito que se encuentra ante un récord. Va a llegar a las once temporadas sobre los escenarios con más de un millón de espectadores. Esta es la comedia más taquillera de los últimos 40 años del teatro español y en esta ocasión podemos celebrar que ya se ha vendido por encima del 90% de las localidades del Teatro Principal», destacó Turmo.

Esteve explicó las causas por las que la función seguía siendo un éxito diez años después del estreno: «Es un fiel reflejo de algunas manías que sufren más de 100 millones de personas en el mundo. Además, jamás nos reímos de la enfermedad, nos reímos de la situación que provoca esa enfermedad en un sitio y en un tiempo concreto, eso provoca una situación hilarante continua. Han venido en estos once años un montón de asociaciones de enfermos y muchos de ellos nos han dado las gracias porque eso realmente quita el estigma. No pasa nada, todos podemos tener un problema y no por eso estar locos, porque todo se puede curar y si no se puede hacer una vida plenamente normal y en sociedad».

Otra clave del éxito, en palabras de Ana Trinidad, es «la identificación del público con los personajes». «Mi personaje es con el que el público más se identifica. Soy nosofóbica, tengo miedo exagerado a contraer enfermedades, pero también tengo rituales de limpieza. Quién no llega a su casa y se lava las manos, hace otra cosa y se lava las manos, sale a la calle y también. Se sienten tan identificados que luego salimos a la calle y confunden al personaje con nosotros», concluyó Ana Trinidad. H