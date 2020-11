Mario Funes se lleva la edición más atípica del Popyrock

Quince años cumplía el Popyrock en esta edición. Un complicado aniversario, covid mediante, que resolvió el concurso de bandas y solistas jóvenes del Ayuntamiento de Zaragoza con una participación similar a la de otros años (46 inscripciones) y una final que se llevó el proyecto de rock de corte americano comandado por Mario Funes. La respuesta de los grupos demuestra que la música sigue muy viva en la ciudad, como también lo hicieron ayer desde las tablas los dos finalistas. El ganador, con una clase magistral de temple y sonido, y Peanook, segundo premio, con una encantadora intimidad y un talento cargado de proyección.



Mascarillas y distancia -signos de estos tiempos- fueron la pauta desde la sala de butacas durante la jornada, que comenzó con Pablo Arnal, el nombre que hay detrás de Peanook, en un formato de solista de emergencia. Sucedió que la banda que le acompaña en este proyecto no pudo hacerlo, así que Arnal se las tuvo que apañar para afrontar las semifinales y la final en solitario, tan solo escoltado por 'pingu' y perro, dos peluches que dispuso como acompañantes.



No hizo falta mucho más para que mostrara su talento, tan solo una guitarra y una voz sobresaliente. Todo, marcado con influencias claras a los Beatles o bandas como The Eeels, a los que versionó nada más empezar. La apuesta en solitario no resultó sencilla, más si se tiene en cuenta el disco que acaba de sacar, 'Milk before cereals', un LP que sorprende todavía más teniendo en cuenta que el alma mater del proyecto tiene 21 años. Así, recorrió algunas de las canciones que forman parte del disco, como It’s the life y alguna versión más, como el Blickbird de los Beatles con la que cerró. En todas se intuyó el potencial que hay detrás de este músico zaragozano, aunque pudo penalizarle la urgencia de actuar solo, sin el apoyo de una banda que en el disco viste mucho las canciones.



El contraste entre los dos finalistas -no por calidad, sino por su propuesta y su forma de enfrentar el escenario- fue uno de los rasgos de esta edición y Mario Funes salió con el cuchillo entre los dientes desde el primer momento. Soltura, tablas y un sonido arrollador, con reminiscencias del mejor Springsteen, fueron las credenciales de esta banda formada por miembros de grupos como 13 Krauss, White Coven o Embers Path y que lleva apenas un mes ensayando.



ROCK SIN COMPASIÓN

Embers Path, por cierto, ya se llevó el Popyrock del 2019 con el cantante y guitarrista Mario Funes y el batería Santi Pérez en la formación. Un feliz doblete para ambos que alcanzaron entre una muy buena voz rasgada, letras en castellano y el buen hacer de un conjunto que completaron Miguel Buesa al bajo y Josete Meléndez en los teclados. Esos «forajidos de Las Fuentes», como definió el propio Funes, supieron sacarle punta a canciones como 'Tú y yo', clara muestra de rock sin compasión con un riff de guitarra de muchos quilates, u 'Operación rescate'.



«No esperábamos llegar hasta aquí. Nos inscribimos el último día. La verdad es que estamos muy contentos», manifestó Funes al concluir la jornada. Con su primer puesto se llevan los 3.000 euros de premio y la grabación de un videoclip.



«Lo nuevo de este año iba a ser tocar en banda pero tendrá que esperar», destacó Arnal, que afirmó que su segundo puesto «viene muy bien» y deseó presentar pronto las canciones con su grupo. Peanook recibirá 1.500 euros y ambos finalistas podrán actuar dentro de la programación municipal a lo largo del año, además de recibir una 'masterclass' de derechos de autor y distribución.