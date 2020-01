Matilda Blue: «A los estilos cada uno le pone las etiquetas que quiere»

–¿Cómo nace Matilda Blue?

–Yo estuve muchos años en una banda de rock, Sol Lagarto, y digamos que era lo que me ocupaba más tiempo y energía. Matilda Blue era el lugar donde las canciones que no tenían cabida las iba poniendo en un cajón, que cuando abrí acabaron formando este primer disco y ahora el segundo. Era un cajón desastre, por decirlo de alguna manera, donde iban a parar mis composiciones de hace muchísimos años.

–¿De dónde viene ese nombre?

–Cuando fundé el proyecto tenía muy claro que quería huir de ponerle mi nombre. Llevo muchos años en una cultura de banda y desde el principio intenté que esta tuviera el formato más parecido al de una banda, empezando por el nombre. A mí me apetecía mucho ponerle nombre de mujer y Matilda era el nombre de Waltzing Matilda, una canción que versionó Van Morrison y que me gusta mucho.

–¿Qué diferencias y similitudes existen entre este proyecto y Sol Lagarto?

–Sol Lagarto quizás estilísticamente sea una banda mucho más roquera, nosotros con Matilda Blue tocamos un poco más estilos como el soul. Pero en el fondo hay más similitudes que diferencias porque a los estilos cada uno le pone las etiquetas que quiere, pero hacemos canciones y luchamos desde abajo del todo, nos centramos sobre todo en eso.

–¿Cuáles son sus influencias?

–Influencias muchísimas. He tenido la suerte de tener unos padres muy melómanos que me ponían música desde muy pequeño. Puede ser que la música que más he escuchado en los últimos 20 años sea la que más me ha influenciado a la hora de escribir, la música de raíz negra como el soul, el blues... todos esos artistas son gran influencia aunque después a nivel compositivo quizás las canciones no se intuya esa influencia pura, sino que lo mezclamos con rock y con pop, con un poquito de todo.

–Hace unos meses lanzó su segundo disco con este proyecto, De ayer ya hace tiempo, ¿de qué nos habla?

–Es un disco que tiene un punto nostálgico, donde están presentes los recuerdos, pero siempre desde una perspectiva bastante positiva a diferencia de lo que sucede con la melancolía. Puede ser nostalgia positiva como yo lo llamo y sí que es verdad que este disco tiene nostalgia pero desde un punto de vista alegre.

–¿Cuál ha sido el tema más complejo de componer?

–Hay una canción que se llama El rey de las disculpas. Es una canción cuya música tiene exactamente 26 años. Y al escribir la letra poco antes de entrar al estudio fue complicado porque aparte de que tiene una melodía muy rítmica y difícil de escribir encima. Sobre todo es porque yo hace muchos años que esa canción la tenía compuesta pero sin letra. No me resultó fácil pero cuando surgió fue una ilusión muy grande el poder tener esa canción completa después de tantos años.

–¿Y el más sencillo?

–Fuego salió bastante del tirón. Una vez que tuve la melodía me puse a escribir la letra sobre recuerdos de toda la vida, y la verdad que salió bastante rápido.

–Tocan en Zaragoza, ¿qué supone para el grupo venir a esta ciudad?

–Estamos muy contentos porque yo con Sol Lagarto vine muchas veces a Zaragoza y siempre nos han tratado muy bien. Tenemos ahí a nuestros seguidores y ya con el primer disco tuve la intención de venir, aunque no lo conseguí así que esta vez me lo propuse sí o sí. Y muy contento de tocar en un sitio con tanta solera, nos apetece muchísimo. De hecho, empezamos la gira aquí, en Zaragoza y tenemos todo a punto para darlo todo sobre el escenario.