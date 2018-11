Max «Hoy en día nadie sabe reírse de sí mismo»

La prometida de un joven que se despide porque debe partir a la guerra observa su sombra proyectada en la pared; coge un trozo de carbón y traza el contorno de su perfil para conservar el recuerdo de él. Esta fábula, con la que Plinio el Viejo explicaba el origen de la pintura, es el tema de fondo que el dibujante Max –Francesc Capdevila (Barcelona, 1956)– rescata para urdir su nuevo y, avisa, «poco convencional» trabajo, Rey Carbón (La Cúpula).

–Este rey Carbón vive en una cueva, fuma en pipa y se tira pedos. Políticamente incorrecto...

–Sí... Es un gamberrete, un vivales, un espabilado simpático. Para ser tan minimalista tiene mucha personalidad.

–Y caza cuervos con cucuruchos.

–Es una fascinación antigua mía que surgió de una revista inglesa de los 70. En la cubierta había un grabado de cuervos con cucuruchos blancos en la cabeza, incongruente. Pero era el método de los campesinos para matar a los cuervos que se comían el grano.

–Y con él habla del origen del dibujo.

–Mi proceso de trabajo ha sido ir acumulando cosas, rastros de temas que van dejando huellas. La excusa argumental es esa fábula de Plinio y enlaza con que empezamos a dibujar en las paredes de las cuevas, lo seguimos haciendo en el Renacimiento en los grutescos del palacio de Nerón y hoy en grafitis. Hablo del impulso de dibujar, todos los dibujantes llevamos encima residuos de la historia del arte.

–¿Hay lecturas ocultas?

–Cada uno hará lecturas diferentes. Con esta historia pretendo que el lector pueda ser tan creativo como yo he intentado serlo al crearlo, que se meta en el cómic y lo imagine. Es lo bueno del arte. Esa idea la leí en un libro de Vila-Matas y me iluminó en un bajón a mitad del libro, en que pensé si lo que hacía valía la pena.

–Sigue ahorrando palabras. ¿Hay demasiado ruido en el mundo?

–Hay demasiado ruido y verborrea. Y al mismo tiempo estamos en el siglo en el que la imagen adquiere más preponderancia para comunicar. Cuando decimos que el cómic tiene dibujo y palabras es una convención. En mi caso, el reducir la presencia de textos ha sido instintivo. El dibujo comunica de una forma tremebunda. Sin palabras, el dibujo es el guion, es la narrativa. Es una reivindicación del dibujo como portador del mensaje. Si habla sdel nacimiento del dibujo, qué mejor forma de hacerlo que dibujando.

–El protagonista intenta salvar a un ser blanco dibujando con carbón en la pared de su cueva.

–Un pequeño instinto humanitario lo lleva a acogerlo y alimentarlo, pero no responde a sus estímulos y no logra interactuar con él. Hay una metáfora: cómo actúa el arte o la representación artística, ya sea cinematográfica, literaria... A menudo se basa en un modelo real, lo transforma y luego se deshace de él al crear una nueva realidad artística, que vuela sola, coge su propia dinámica y va construyendo mundos. Y ahí la típica polémica entre realismo y ficción. En la fábula de Plinio, el dibujo nace a partir de la sombra del personaje, no del personaje real.

–La última parte, Teatrillo, parece decir que todos somos títeres sin saberlo.

–Funciona como broma final. Para ser serio siempre hay que dejar espacio para el humor. Aunque yo toque temas profundos y filosóficos procuro huir de la profundidad, y el humor es necesario para entender y disfrutar de estas cosas.

–Pues últimamente mucha gente parece no entender el humor.

–Todo el mundo se ha vuelto muy susceptible. Nadie sabe reírse de sí mismo y ahí empiezan todos los males. El humor es lo más saludable que hay y lo más sano es aceptar que otros puedan reírse de ti.

—¿La gente tiene hoy la piel más fina que en el franquismo?

–Entonces todo el mundo se burlaba de todo y no pasaba nada. Había un consenso sobre que se podía hacer broma de todo, aunque hubiera que ir con cuidado con la dictadura. Eso se ha perdido, lagente se ha intoxicado con la paranoia de que hacer broma de algo es despreciarlo. Toca ir con pies de plomo, te autocensuras, sí, quien diga que no es un kamikaze. Ciertas cosas cabrean y yo no hago cómics para enfadar a nadie sino para hacer feliz a la gente. No hago humor político ni social y así es difícil picar a alguien y mis tiras van dirigidas al mundo de la cultura, que aún es receptivo a la broma.

–Las redes no ayudan.

–Son un altavoz total. Ves que algo que haces en tu entorno es tolerable pero llega no sabes dónde ni cómo y hay alguien que puede ponerse hecho una furia. Es peligroso ya que pierdes el control de tu obra.

–¿Cómo ve la salud del cómic en España?

–No hace demasiado que hablábamos de la etiqueta de novela gráfica, que parecía la gran esperanza para los que hacemos cómic de autor. Ha funcionado bien, el concepto ha calado y nos ha abierto a nuevos lectores y a los medios. Pero temo que al final se instale en una especie de rutina. Veo novelas gráficas que funcionan y están muy bien pero la mayoría se basan en hechos reales, vividos. Parece que no hay tanto espacio para los que hacemos ficción pura. Pero la salud del cómic está mejor que hace unos años, aunque la precariedad profesional continúa, la compartimos con la cultura en general. La cultura da pena. El mundo parece ir hacia otro lado y la cultura es el último mono. Está siendo sustituida masivamente por el entretenimiento sin más. El mundo cultural se está viniendo abajo.