"Me encanta la sencillez al transmitirse emociones"

La Sala Mozart del Auditorio recibirá hoy, a partir de las 20.00, a Piotr Beczala, uno de los tenores líricos de referencia en la actualidad. Cantante de ópera habitual en algunos de los escenarios más emblemáticos del planeta, el polaco se estrenará en Zaragoza con un variado programa.

–¿Cómo fueron sus comienzos en el mundo de la ópera?

–Yo tenía cerca de 18 ó 19 años, todavía estaba estudiando y cantaba en pequeños coros en el colegio. El director de uno de esos coros vio cualidades de cantante en mí y pensó que mi voz podría ser trabajada. Me convenció y dos meses después me estaba preparando para los exámenes de ingreso de la Academia de Música. Estudié en Polonia y recibí mi diploma en 1992, pero tenía claro que el sistema, las agencias, la vida profesional de los artistas... estaba en el oeste de Europa y en Polonia no estaba bien organizado el sistema. Junto con un par de compañeros empecé a hacer audiciones y así comenzó mi carrera profesional.

–¿Resultaron muy duros los comienzos de su carrera musical?

–Sobre todo al principio, en la Academia de Música sí que fue bastante complicado porque no había estudiado música, y a excepción mía el resto de mi clase sí que tenía alguna especie de educación musical. Tuve que estudiar y aprender muy rápido para seguir el ritmo del resto de mis compañeros, pero en los dos primeros años hice un progreso muy grande.

–Después de 27 años sobre los escenarios, ¿qué significa la ópera para usted?

–Es mi vida, me encanta la sencillez al transmitirse las emociones al público desde el escenario mientras estoy cantando. Para ser sincero mi carrera no consiste solo en cantar en conciertos, es algo mucho más complejo. La ópera es maravillosa porque llevo muchos años y la veo como una responsabiilidad a la hora de enseñar y orientar a personas más jóvenes. Cuando era un estudiante o un joven cantante mi inspiración eran José Carreras, Pavarotti… ahora yo me veo como ellos, con una responsabilidad de ser sincero y profesional con las generaciones posteriores, esa es una parte muy importante de la ópera.

–¿Cuál considera el principal éxito en su trayectoria musical?

–El primero de ellos fue el primer contrato cuando aún era un estudiante, fue el primer paso para construir mi carrera como cantante de ópera profesional. Pero el más grande fue después, estaba trabajando en una producción y uno de los tenores se puso enfermo, de modo que le terminé reemplazando. En un día canté una ópera de Mozart por la mañana y por la noche volé a Zúrich y actué en otra representación. Y luego un año de gran éxito en mi carrera fue 2006, cuando el mismo año actué en La Scala y el Metropolitan Opera de Nueva York, con Rigoletto, eso puso mi carrera en un nivel muy alto.

–Ha actuado desde hace años en España, pero ahora llega a ciudades como Valencia o Zaragoza. ¿Qué supone para usted abrirse a nuevos públicos?

–He cantado desde hace años en España, pero siempre he cantado en Barcelona y Madrid. Ahora que estoy empezando a cantar en otras ciudades es cuando estoy descubriendo toda España: Valencia, La Coruña, Sevilla, Zaragoza… es una oportunidad fantástica de conocer gente de toda España, estoy hablando con gente de todas las regiones, sobre cuál es su conexión con la ópera, con los artistas. Algunas de estas personas ya estuvieron en Madrid o Barcelona pero la mayoría de ellas no, y es genial que puedan venir y que después te digan que les ha gustado la actuación; es algo muy importante para mí.

–¿Qué diferencias encuentra entre la gran ópera y el recital a la hora de enfrentarse al público?

- Son experiencias completamente diferentes. Porque en la opera tu eres parte de la historia y tienes un personaje sobre el escenario, y por eso es un poco más fácil porque no estás todo el tiempo cantando. Veo más o menos al publico, puedo ver las caras de la gente en el recital pese a que estén muy lejos y no es tan fácil. Estas son las dos grandes diferencias, por supuesto tienes que manifestar una gran energía en el recital desde el principio hasta el final, y ese es un asunto muy complicad pero que me gusta mucho porque tienes que saber las diferencias y cuando las sabes es mucho más fácil representar este tipo de programas ante el público.

–Hoy actúa en la Sala Mozart del Auditorio, ¿conocía Zaragoza?

–Es una ciudad muy famosa. La conocí por El manuscrito encontrado en Zaragoza, una novela que leí por primera vez cuando tenía 10 años, entonces descubrí que existía. En cuanto aterricé me puse a descubrir la ciudad. El paisaje es fantástico y voy a estar tres días, pero quiero explorar un poco más aquí y sobre todo conocer a su gente. Todavía no conozco el Auditorio, pero lo visitaré unas horas antes del concierto.