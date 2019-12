El Mercado se abre a todas las disciplinas con Espacio Reto

Circo, música, títeres, monólogos, danza, teatro y muchas otras disciplinas se dan la mano dentro del Espacio Reto. Un espacio escénico de juego, prueba, error y acierto que cumple su séptima edición desde hoy (20.30 horas) hasta el domingo en el Teatro del Mercado de Zaragoza.

Esta noche Callejeteatro estrenará el espectáculo de formato largo La boda (50 minutos) mientras que mañana y el domingo la apuesta serán propuestas de formato corto, apenas 10 minutos, en proceso de creación o que se quieran poner a prueba con público. Será el turno de Nico Nale (malabares y loops), Ana Esteban (verticales), Monopájaroverde (clown), Sara Gale (música y voz) y Pablo Labarquilla (magia de salón). La Escuela de Circo Social de Zaragoza y el Teatro del Mercado se unen para organizar este evento con el objetivo de impulsar la creación artística local.

No será la única propuesta que hoy se estrena en la capital aragonesa. Teatro Arbolé (12.00 y 18.00 horas) recibe a Teatro del andamio que pondrá en escena La verdadera historia de los tres cerditos. Es una visión actual de este cuento clásico que defiende la igualdad. El autor de la obra es Álvaro Guevara, la dirección es de Pablo Nojes y el reparto lo integran Gema Ulloa y Nacho Martín. A veces vale la pena ponerse en contra de todo el mundo para conseguir lo que se quiere. La verdadera historia de los tres cerditos y el lobo feroz es una alegoría sobre el valor de ir contra corriente cuando la opinión de la mayoría se pone en contra de la libertad para decidir que es lo mejor para uno mismo.

En el Teatro de la Estación (hasta el domingo, hoy, 20.00 horas), por su parte, es el turno de ¡Ay! ¡Ya!, de Macarena Recuerda Shepperd. Una pieza de lenguaje visual que estimula la imaginación y el pensamiento pensamos que es apta para todos los públicos. No es una pieza infantil, no es una pieza únicamente para público adulto, no es una pieza de entretenimiento ni educativa (que es donde se suelen instalar las piezas de publico familiar) es una pieza de teatro contemporáneo que enfrenta al publico a una experiencia estética e imaginativa, y nos hace preguntamos por qué no ofrecer este tipo de experiencias desde una temprana edad.

Además, en el teatro del colegio Corazonistas se podrá vivir Wicked el musical, la historia jamás contada de las brujas de Oz en dos pases (hoy, 18.30 horas y domingo, 21.00 horas). Wicked cuenta la historia de la improbable amistad entre dos jóvenes muy diferentes: Galinda, la alumna más popular de la Universidad de Shiz, y Elphaba, una muchacha incomprendida y marginada debido a su piel de color verde. Aunque al principio su relación no empezará con buen pie, poco a poco irán haciéndose inseparables.

A toda esta oferta hay que sumar que Mag Lari sigue en el Teatro Principal con su espectáculo Dolce vita. Hoy tendrá sesión a las 20.30 horas.