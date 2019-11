«Mi novela critica actitudes que llevaron a una miseria tremenda»

–¿De dónde surgió la idea de escribir El pintor de almas?

–La idea surge de mi ciudad, de saber que es una ciudad que es capaz de ofrecer un escenario tan atractivo como es el del modernismo. Es algo que disfruta todo el mundo, que está en Barcelona en su mayor parte. Es la ciudad con mayor patrimonio mundial de arquitectura modernista y a eso se une que en la época del modernismo se dieron una serie de revoluciones sociales muy importantes. Eso nos daba un escenario en el cual se dieron muchas contradicciones: por un lado tenemos esa burguesía, esa clase social rica que vive en la opulencia y lo manifiesta, y por otro tenemos una masa obrera que no tiene derechos, trabaja doce horas, no tiene acceso a la vivienda, y ni siquiera puede comer. Esa confrontación termina además con la Semana Trágica. Ofrece al autor y al lector la posibilidad de vivir en unos escenarios especialmente atractivos para desarrollar una trama novelesca o de ficción.

–Un escenario que se establece durante un periodo muy corto de tiempo...

–Sí, el modernismo es un movimiento artístico de muy escaso recorrido, en 1909-1910 que es cuando se termina el Palau de la música termina también el modernismo. Así que el modernismo en realidad dura poco más de 20 años, después ya se produce una especie de neo modernismo y saltamos a otros estilos. Pero esta es la época de máxima representatividad, quería tocar eso que además es la época en la que se dan las huelgas y que empieza ese movimiento obrero a tomar conciencia. Son 10 años de una sucesión de acontecimientos que es muy importante.

–La novela está ubicada en un espacio y un tiempo, pero también tiene su parte de ficción.

–El trasfondo es real, el modernismo y la lucha obrera son reales pero lo que les sucede a los protagonistas es ficticio. El amor que viven, los problemas que tienen es algo absolutamente ficticio, que es lo interesante en una novela, si no, no sería más que un ensayo sobre el modernismo y eso es algo que no pretendo. En cuanto a los personajes, hay algunos como Lerroux que aunque participan en los acontecimientos no son ficticios.

–Entonces, ¿de qué trata la novela?

–La novela trata de amor, de pasiones, de venganzas, de sexo, de dinero, de ambiciones… Todo eso enmarcado dentro de un entorno de conflictividad social entre una clase muy rica y desapegada de las necesidades sociales y un movimiento obrero incipiente que desea obtener y conseguir sus derechos sociales.

–¿Uno de sus temas principales es la lucha de clases?

–El tema principal de la novela es el amor y la pasión, y todo lo que viven los dos protagonistas. Pero todo eso llevado como consecuencia de esa lucha de clases, esa lucha por parte de la masa obrera por conseguir sus derechos. Es a partir de ese momento cuando empiezan a tener un papel en la política, porque hasta entonces todas las elecciones habían sido amañadas por los caciques, nunca ganaron los movimientos populares. Fue a partir de este momento cuando empezaron a tener representación.

–¿Qué otros temas recorre la novela?

–Recorre un profundo anticlericalismo que se vivió en aquella época, un odio a la iglesia importante. Se tocan también temas de drogas, pues hasta 1920 no existe la primera ley antidroga y la morfina y la heroína se podían comprar en cualquier tienda.

–¿Afrontó la novela con la idea de hacer crítica social?

–Yo creo que hay una crítica importante hacia según qué actitudes que llevaron a una pobreza y a una miseria tremenda. Hablamos de una época en la que en Barcelona había 10.000 niños en las calles, sin familia y sin recursos, sin ningún lugar en el que dormir. No es un ensayo y por tanto no tiene que haber esa crítica, pero el hecho de reflejar una situación social determinada sí que se puede ver como tal.

–La historia está protagonizada por el personaje de Dalmau Sala. ¿Cómo lo describiría?

–Es una persona que proviene de un entorno anarquista, de lucha obrera, de trabajadores humildes, pero al que se le suma una capacidad creativa innata. Eso le lleva a una dicotomía, porque juguetea con la burguesía, tiene sus contactos con la riqueza aunque al final le salga mal. Y al final se le planteara el dilema de qué tiene que hacer con su vida y con esa capacidad natural que le ha venido dada.

–¿Qué supone para el protagonista la historia de amor que vive con Emma?

–Es una relación que atendía a la conflictividad social de aquel momento y que les va a llevar a situaciones de tensión muy importantes, situaciones injustas, giros imprevisibles por parte del lector. Eso es lo que hace atractiva la novela. También la trama ficticia, la agilidad, el que se den muchas situaciones diversas con las que se consigue enganchar al lector en última instancia.