"Mi trabajo funciona como un encuentro, es intuitivo"

Ángel Orensanz se encuentra estos días en España para recoger en Segovia el 24 Premio Europeo de Folclore Agapito Marazuela, lo que ha aprovechado para revisar algunas de las obras que tiene repartidas por Zaragoza y Barcelona.

El próximo sábado 30 de noviembre el polifacético artista, afincado en Nueva York, se desplazará a Segovia para recoger el premio con el que la Ronda Segoviana y el patrocinio de la Fundación Don Juan de Borbón ha reconocido al museo etnográfico Ángel Orensanz y Artes del Serrablo de Sabiñánigo (Huesca). Un proyecto del que Orensanz se siente especialmente satisfecho y con el que ha querido demostrar las raíces que le unen a la tierra que le vio nacer y desde donde, ya de pequeño, reflexionaba sobre el gran número de artistas que habían tenido que abandonar España.

Así lo asegura en un encuentro improvisado en la capital aragonesa para aprovechar el viaje a España de este incombustible artista que recorre el mundo con sus esculturas, muchas efímeras, creadas para interactuar con el medio, y otras que permanecerán de forma intemporal en plazas o instituciones.

Y es para Orensanz no existen trabas. Con sus obras recorre desde la Muralla China hasta un estanque de Alagón. «Mi trabajo y experiencia funcionan como un encuentro», es, explica, «intuitivo e instintivo».

Le llaman la atención la fama que pueden adquirir los artistas y el precio de las obras de arte, algo que, no obstante, cree que es bueno porque así adquieren valor y perduran en el tiempo.

En su caso desconoce el motivo de la «espectacularidad» que ha adquirido su trabajo y en ocasiones lo atribuye «al azar». Y pone como ejemplo la fachada de la Universidad Autónoma de Barcelona, una obra que conlleva «una intriga enorme, el culmen» y que, reconoce satisfecho, va a durar «para siempre». Hoy la visitará en Barcelona y repasará también los preparativos de un documental que se va a rodar en la Ciudad Condal sobre su escultura.

Pero también atribuye a la casualidad el éxito de una instalación en el Holland Park de Londres gracias a la foto que captó un fotógrafo de un niño acariciando una de sus esculturas y que fue portada en The Times.

Presume del trabajo realizado en la sinagoga más antigua de Nueva York, que ha convertido en un templo cultural con «mejor acústica que el Lincoln Center», asegura el aragonés, que incluso tiene un día: el 10 de abril se celebra el Orensanz Day.

Tras su paso por Segovia, Orensanz viajará a París, donde expone en estos momentos, para regresar de nuevo el 2 de diciembre a Nueva York con motivo de la semana de la ópera que acoge su sinagoga.