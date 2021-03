Miguel Ángel Mañas presenta una sesión doble de intensidad

Zoográfico Ediciones ha recogido en un tomo reversible dos obras teatrales del zaragozano Miguel Ángel Mañas, Inundación y Flock. Pero lo que en ningún sitio está reflejado, y quizá debería, es la advertencia de que si se asiste a esta sesión doble sin cuidado de dosificarla los efectos secundarios pueden ser peligrosos. Porque si algo caracteriza a estas dos propuestas escénicas de Mañas es su premeditada capacidad para impactar, para remover en su asiento al espectador, o lector en este caso.

Tanto Flock como Inundación tienen algunos puntos en común: son obras con pocos pero intensos personajes, que se enfrentan a adversidades que los ponen al límite y les hacen cuestionarse su propia esencia y la manera en que se relacionan. Pero esas adversidades están lejos de ser desafíos épicos, y forman más bien parte de una cotidianeidad tan cercana que la hace aún más dolorosa. En ambas obras la intensidad va creciendo conforme avanza la pieza, con un ritmo que el autor sabe marcar y dosificar bien hasta llegar al desenlace del drama. Y si los diálogos que se entablan sirven para hacer avanzar el conflicto, la tensión que consiguen crear arrastra no solo a los personajes, sino también a quien está acompañándoles, ya sea en un teatro o a través de las páginas de este libro.

La propia desnudez del texto, en donde solo se reflejan los diálogos y no hay apuntes escénicos ni acotaciones, contribuye a acentuar esa sensación de perturbadora desazón, sin duda buscada de forma premeditada por el autor. Pero para complementarlo, son interesantes las dos introducciones que prologan cada una de las obras, en particular la que firma Diego Palacio Enríquez, encargado en su momento de la puesta en escena de las dos piezas, y donde comenta algunos valiosos detalles que complementan esta edición que, aunque está bien ilustrada, no puede trasladar completamente la fuerza escénica de estas palabras que encuentran toda su resonancia al ser representadas.

