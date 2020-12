Monzón acoge este fin de semana su feria del libro «más familiar»

Monzón vuelve a convertirse este fin de semana en la capital de las letras aragonesas. A pesar de la pandemia y de cambios de fecha de última hora, la XXVI Feria del Libro Aragonés de Monzón volverá a reunir durante el sábado y el domingo a buena parte de la industria de la comunidad en un certamen en el que van a participar 25 editoriales y unos 40 autores. Eso sí, esta edición tendrá un carácter algo «más familiar», tal y como reconoce a este diario el concejal de la Institución Ferial del Ayuntamiento de Monzón, Miguel Hernández.

«La gente de otras provincias no podrá venir, así que nos conoceremos todos muy bien», bromea Hernández, que destaca haber podido celebrar la feria en un año tan complicado. La organización ha demostrado una gran capacidad de adaptación. No solo por todas las medidas y restricciones frente al coronavirus; también porque a última hora tuvo que cambiar la fecha y retrasar su celebración una semana para no coincidir con la feria del libro de Zaragoza, que tuvo lugar el pasado fin de semana. «Tradicionalmente la celebramos siempre para el puente de la Constitución, pero no pasa nada, este año hemos sido generosos y la hemos movido porque es un momento de apoyar al sector», señala Hernández, que apunta que el próximo año se recuperará la fecha habitual.

Las restricciones por la pandemia también han reducido las dimensiones de la feria, que habitualmente suele reunir a unas 45 editoriales y al doble de autores que en la actual edición. «Va a ser todo algo más reducido, pero al final se ha podido celebrar, que no es poco», destaca el concejal.

El parking de la avenida Cortes de Aragón se estrenará como sede del certamen, que ya arrancó el pasado domingo día 6 con la lectura del pregón a cargo del poeta Ángel Guinda. Como cada, año, la feria se despedirá el domingo con la entrega de premios, que recaen en el escritor Severino Pallaruelo en categoría individual y en los lectores de libros aragoneses en el colectivo. Pallaruelo es autor de una docena de libros vinculados a la cultura y los paisajes aragoneses.

El escritor Luis Zueco, uno de los homenajeados en esta edición, asistirá el sábado a la primera jornada de la feria y tendrá la oportunidad de visitar el monolito que lleva su nombre en el Paseo de las Letras que, junto con los de Ángel Guinda y Ana Alcolea, luce desde hace unos días en esta vía dedicada a la literatura con raíces aragonesas.

El certamen, organizado por la Institución Ferial del Ayuntamiento de Monzón, mostrará las últimas novedades literarias y las editoriales tendrán un hueco reservado para la presentación de algunos de sus libros y para la firma de ejemplares. La Asociación Malavida, Luis Zueco, M.A. Mañas, P. Delgado, Bárbara Armstrong, Julio Embid, José Antonio Conde, David Conde, Margarita Barbáchano, Chema Tapia o Alberto Sevilla serán algunos de los aurtores que participarán.

El horario de la feria será, tanto sábado como domingo, de 10.30 a 14.00 y de 15.30 a 20.00 horas.

Nueva plataforma digital

La XXVI Feria del Libro Aragonés de Monzón aprovechará esta edición para presentar a los editores el portal www.ferialibroaragones.com. La organización comenzó hace un año a gestar esta plataforma digital, que aspira a albergar a toda la cultura literaria aragonesa, con escritores, bibliotecas, clubes de lectura, editoriales, presentaciones en streaming, foros... La plataforma, que quiere convertirse en un altavoz de la cultura aragonesa y que facilitará los contactos entre escritores y editoriales, prevé presentarse formalmente en el mes de enero.