Muere Agnès Varda, cineasta libre y figura de la Nouvelle Vague

El 24 de septiembre del 2017, cuando Agnès Varda recibió en el Festival de San Sebastián el Premio Donostia por toda su carrera, la directora franco-belga, faro de la modernidad cinematográfica de los últimos años y figura capital del nuevo cine documental, dijo medio en broma medio en serio: «No estaría mal que me diesen dinero además de premios».

La obra de la directora, fallecida este viernes a los 90 años a consecuencia de un cáncer de mama, recorre el audiovisual desde la creación de la nouvelle vague hasta nuestros días. Porque la enfermedad no fue impedimento en estos últimos años para que siguiera rodando películas y recibiendo galardones: después del premio donostiarra se le otorgó un Oscar honorífico y los homenajes y retrospectivas estaban al orden del día. Antes, y desde Aragón, había recibido el premio Ángel de honor (2003) en el festival zaragozano CineFrancia; y el Premio Ciudad de Huesca del certamen oscense.

Varda respondió siempre a la idea de un cine libre que indagara en todo tipo de formatos, contextos y géneros: «Hago un cine que es libre, pero la libertad no solo implica salir a la calle y gritar. Significa huir del encasillamiento y de los formatos establecidos. Significa utilizar el poder de la imaginación». Entre sus películas destacan Cléo de 5 a 7 (1962), La felicidad (1965), Lions love (1969), Una canta, la otra no (1977), Sin techo ni ley (1985), Los espigadores y la espigadora (2000) y una autobiografía creativa, Varda by Agnès, de este mismo año.