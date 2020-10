Muere Conchata Ferrell, la actriz de 'Dos hombres y medio'

La actriz Conchata Ferrell, un rostro conocido por su participación en la popular sit-com 'Dos hombres y medio', ha muerto a los 77 años.

La intérprete, natural de Charleston (Virginia), murió el pasado lunes 12 de octubre a causa de las complicaciones derivadas de un ataque cardíaco que sufrió hace cuatro meses. Según informa Deadline, Ferrell murió pacíficamente rodeada de sus familiares más cercanos en el Hospital Sherman Oaks de California.



Aunque participó en películas tan destacadas como 'Network, un mundo implacable', 'Mystic Pizza', 'Amor a quemarropa', 'Erin Brockovich', 'Eduardo Manostijeras' o 'Krampus', su trabajo más conocido fue como Berta, la ama de llaves de la telecomedia de CBS 'Dos hombres y medio', donde intervino en un total de 211 capítulos y que le valió dos nominaciones a los premios Emmy en 2005 y 2007.

"Un amor, una consumada profesional, una amiga genuina, una pérdida impactante y dolorosa", ha escrito en Twitter el actor Charlie Sheen, uno de los protagonistas de la serie.

an absolute sweetheart a consummate pro a genuine friend a shocking and painful loss. Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

"Fue un magnífico ser humano. La brusquedad de Berta fue una invención de los guionistas. La calidez y vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas", ha señalado Jon Cryer, el otro protagonista de la serie que compartió estrellato primero junto a Sheen y después junto a Ashton Kutcher.

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR