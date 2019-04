Muere el escritor Rafael Sánchez Ferlosio, espíritu libre de la literatura española

El escritor Rafael Sánchez Ferlosio, autor de 'El Jarama', ha fallecido este lunes en Madrid a los 91 años, según informaron fuentes de su editorial. 'El Jarama' (1955) es una obra referente de la novela española de posguerra.

Sánchez Ferlosio, el escritor más insobornable de las letras españolas, fue distinguido en el 2004 con el Premio Cervantes, concedido por el Ministerio de Cultura y considerado poco menos que el Nobel de la literatura en castellano.

La decisión de otorgarle el galardón se tomó "por mayoría absoluta". Sánchez Ferlosio aseguró haber sentido "pánico, terror" y cierta "agorafobia" cuando la ministra le comunicó el premio. "El Cervantes está bien para que lean mis cositas porque tengo pocos lectores", afirmó el escritor, quien reconoció que últimamente no escribía literatura porque las cosas "se han torcido" y porque "ya no me sale escribir novelas".

El autor del 'El Jarama' es uno de los grandes bichos raros de la literatura española, algo que él fue cociendo lentamente, al margen de las camarillas literarias, arrastrando con ello la admiración de casi todos sus colegas escritores. De ahí la unanimidad en la resolución del Premio Cervantes. Víctor García de la Concha y Fernando Savater, presidente y miembro del jurado, destacaron precisamente esa capacidad de francotirador del autor, al que calificaron de "espíritu libre".

"Sánchez Ferlosio ha hecho siempre lo que le ha dado la gana", apostilló el escritor Luis Mateo Díez. Se dio entonces la curiosa circunstancia de que uno de los 12 miembros del jurado era precisamente Javier Cercas, autor de 'Soldados de Salamina', centrada en el fallido fusilamiento del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, padre de Sánchez Ferlosio. Aunque el candidato confeso de Cercas fue el autor de 'El Jarama' , este no le recompensó con una amabilidad recíproca pues en las entrevistas no se cansaba de decir que no le interesaba en lo más mínimo la popular novela.

El escritor, nacido en Roma en 1927 y hermano del cantautor y matemático Quico Sánchez Ferlosio, obtuvo muy pronto el reconocimiento literario junto a autores como Ignacio Aldecoa, Jesús Fernandez Santos y Carmen Martín Gaite. Con esta escritora ya fallecida contrajo matrimonio en 1953, aunque se separaron años más tarde.

A lo largo de más de una veintena de obras, Sánchez Ferlosio, gran estudioso de la gramática, demostró tener uno de los oídos más atentos al lenguaje y ser un pozo de sabiduría en cuanto a riqueza léxica. De1951 es su novela mágica 'Industrias y andanzas de Alfanhui'. Cuatro años más tarde obtuvo el por entonces emblemático Premio Nadal con 'El Jarama', hoy parada obligada en los manuales de historia de la literatura y novela imprescindible para comprender la renovación la novela de posguerra.

De esas veleidades narrativas juveniles llegó a renegar Ferlosio que con los años abandonó la ficción -aunque en 1986 se descolgó con la novela 'El testimonio de Yarfoz'-. Sumido en un prolongado silencio creativo, el autor regresó para dedicarse casi exclusivamente al ensayo en obras como 'Mientras no cambien los dioses nada ha cambiado', 'Campo de Marte', 'La homilía del ratón', 'Ensayos y artículos' y 'El alma y la vergüenza', (estos dos últimos libros recogen buena parte de su obra literaria).

También demostró su maestría en el campo de los aforismos, que él denomina pecios. Es el caso de 'Vendrán más años malos y nos harán más ciegos' (1993) que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo. En el 2003, el autor publicó 'Non olet', una ácida crítica a la sociedad de consumo. Con otro de los grandes de la literatura, Miguel Delibes, compartió la afición de la caza. El propio Delibes en el ensayo 'Muerte y resurrección de la novela 1936-1950' sobre la literatura española dijo que Sánchez Ferlosio era el escritor de posguerra con más posibilidades de supervivencia.