Muere el guitarrista y productor Neal Casal a los 50 años

El guitarrista y productor estadounidense Neal Casal, conocido principalmente por sus trabajos con Ryan Adams y Chris Robinson Brotherhood, murió ayer a los 50 años de edad.

Casal, nacido en Denville (New Jersey, Estados Unidos) el 2 de noviembre de 1968, desarrolló su carrera como músico, cantante, guitarrista, productor, compositor y fotógrafo. Como guitarrista formó parte entre 2005 y 2009 de The Cardinals, la banda de Ryan Adams, grabando tres discos de estudio. También tocó en Chris Robinson Brotherhood, Hard Working Americans, The Skiffle Players y Circles Around the Sun –su página web es ahora una foto de Neal–, además de publicar doce álbumes como solista.

El propio Ryan Adams confirmó el deceso, del que no se conocen más detalles, a través de Twitter con un triste mensaje: «Mi corazón esta roto. Qué honor haberte conocido, verdadero creyente. Te quiero». En otro tuit, Adams añadió: «Estoy tan agradecido por cada momento».