Muere el hijo de Tolkien, guardián de su obra

Si J.R.R. Tolkien (1892-1973) ha pasado a la historia como el creador de la Tierra Media en obras inmortales como El Hobbit y El señor de los anillos, su hijo Christopher lo hará por haber sido el férreo albacea literario y responsable de la edición de numerosos textos de su padre publicados póstumamente, como El Silmarillion y Los hijos de Húrin. A Christopher Tolkien, que ha muerto este jueves en Draguignan (Francia) a los 95 años, los seguidores del universo de fantasía habitado por elfos, hobbits, enanos, magos y hombres en lucha contra orcos y trolls al servicio de señor de Mordor le deben un buen número de rescates de libros en los que ejerció como editor y que en España ha publicado mayoritariamente Minotauro.

El también escritor Christopher Tolkien (Leeds, Inglaterra, 1924) era el tercer hijo de Tolkien y Edith Mary Bratt, cuya historia de amor inspiró Beren y Lúthien. Si su padre luchó en la primera guerra mundial, él, formado como piloto en Sudáfrica, sirvió durante la segunda guerra mundial en la Royal Air Force. Tras la guerra, siguió los pasos de su padre ejerciendo de profesor universitario y tutor de Lengua inglesa en la Universidad de Oxford.

La Tolkien Society confirma el fallecimiento de Christopher #Tolkien, ayer por la noche en Francia.

Le enviamos nuestras más sinceras condolencias a Baillie, Simon, Adam, Rachel y su hermana Priscilla.

Una gran pérdida para la filología, y sobre todo para el estudio literario. https://t.co/A0Ir8sW12o — S.Tolkien Española (@SocTolkien) January 16, 2020

MATERIAL INÉDITO

Ya de niño, junto a sus hermanos, escuchaba las historias que les contaba su padre sobre Bilbo Bolsón, el protagonista de El Hobbit y El señor de los anillos y, desde muy joven, se mantuvo muy cercano al proceso creativo de Tolkien y con el tiempo se encargó de interpretar los a menudo confusos mapas de la Tierra Media para generar las versiones que aparecen en los libros, redibujando y corrigiendo el plano principal a finales de los años 70.

Tras la muerte, en 1973, de Tolkien, quien había dejado una gran cantidad de material inédito ligado a su mundo mitológico, Christopher asumió la ingente tarea de organizar, ordenar y descifrar todo ese legado. Empezó con El Silmarillion, que su padre pensaba publicar junto a El señor de los anillos, pero que al morir quedó inacabado. Él se ocupó de hacerlo llegar a las librerías en 1977. A menudo admitiría que hubo partes en las que tuvo que echar mano de la imaginación para adivinar lo que su padre pensaba, dado que gran parte del material estaba escrito a mano en notas y viejos recortes.

Luego llegarían los Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media (1980) y 12 volúmenes de La historia de la Tierra Media (1983-1996). Todo este trabajo le fue reconocido por la Mythopoeic Society de Estados Unidos, que le premió en 1981. Seguirían El retorno de la sombra 1 y, en el 2007, Los hijos de Húrin (que empezó su padre y del que él, de nuevo, se encargó de la edición). Posteriormente, La leyenda de Sigurd y Gudrún, La caída de Arturo, Beren y Lúthien y La Caída de Gondolin.

DEUDA CINEMATOGRÁFICA

A pesar del éxito de la trilogía cinematográfica de El señor de los anillos, con Peter Jackson como director, Christopher Tolkien, aunque no desaprobó la adaptación, opinó que la historia no era demasiado apropiada para ser llevada al cine y reclamó además una deuda con la familia de 80 millones de libras en royalties a New Line Cinema, responsable de las películas, un proceso que acabó en un acuerdo confidencial.