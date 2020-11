Muere el rapero King Von en un tiroteo

El rapero King Von perdió la vida durante un tiroteo registrado en el aparcamiento del club nocturno Mónaco Hookah Lounge, situado en la avenida Trinity de Atlanta (Georgia). El artista, de 26 años, nacido Dayvon Bennett, murió la madrugada de este viernes junto a otra persona en el tiroteo, en el que otras cuatro personas resultaron heridas de bala, informó la policía federal (FBI) de Georgia, encargada de la investigación.

El intercambio de disparos se inició tras una discusión entre dos grupos de jóvenes y posteriormente intervinó un ajente de la policía de Atlanta fuera de servicio y otro agente que patrullaba cerca del lugar, que también dispararon sus armas para "detener el tiroteo".

"Nuestros investigadores creen que (King Von) recibió un disparo durante el tiroteo inicial entre los dos grupos de hombres, antes de que la policía respondiera e intentara detener el tiroteo", detallan fuentes policiales en un comunicado. Dos personas fueron detenidas y el rapero, que fue trasladado a un hospital en un vehículo privado, falleció debido a las heridas de bala.

TRES DISCOS Y ANTECEDENTES

King Von nació en Chicago pero inició su carrera de rapero tras mudarse a Atlanta. Formaba parte del catálogo de Only de Family, el sello del rapero Lil Durk, había situado dos de sus discos, 'Grandson, Vol. 1' (2019) y 'Levon James' (2020). Considerado uno de los artistas con más proyección, King Von había lanzado a finales de octubre un nuevo álbum, 'Welcome To O'Block'.

En el 2014 King Von, que pisó por primera vez la cárcel con 16 años y tiene antecedentes por posesión ilegal de armas de fuego, fue acusado de matar a una persona y herir a otra. Se demostró su inocencia unos años después y fue entonces cuando su amigo Lil Durk le acogió en su colectivo musical con la idea de alejarlo de los problemas.