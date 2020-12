De entre los muertos

Me pongo muy nervioso con las novelas que construyen su estructura saltando de época en época y retratando a las generaciones que en ellas habitan. A veces siento que no hay manera, que no soy capaz de ubicar a cada personaje en su espacio y en su tiempo dado que en cada capítulo se me obliga a situarlos y a situarme. Pero, claro, también depende de la habilidad del autor, pues los hay que no necesitan de ninguna linealidad para conseguir que el antes y el después se fusionen en un perfecto todo, y que le sea concedido al presente el protagonismo más absoluto.

Sabedor de que revelar de antemano algunos ingredientes de la intriga despierta la curiosidad incluso de los más escépticos, lo único que avanzo aquí y ahora es que de esta historia no se puede avanzar absolutamente nada. El misterio está servido de principio a fin y es necesario alcanzar ese fin para comprender dónde estuvo aquel principio. Por sus páginas, repletas de imágenes oníricas y oscuras, pero a la vez llenas de amistad y de literatura, se pasean nombres desconocidos, nombres conocidos y nombres reconocidos, como los de los míticos escritores J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis, entrañables amigos que emergen de entre tanta inicial con la fuerza y la creatividad que supieron imprimir a sus trabajos, para los que parece no existir el peso del paso del tiempo pues a día de hoy siguen despertando interés y fascinación.

Son ellos los que se unen a esta trama aportando su saber y con el propósito de encontrar una verdad que no se muestra aparente y que se representa con un alfabeto que nada tiene que ver con el utilizado por cualquier mortal, sino que solo resulta entendible para quienes lo inventaron. Es mágico que a través de sus legendarias fantasías se llegue a descifrar la otra, la que en este momento está accesible para cualquier lector que guste de vivir noches de insomnio. El lenguaje oculto de los libros, de Alfonso del Río, editado por Destino, juega con el poder de las palabras, con los significados que los idiomas encierran, con las grafías misteriosas y con los acertijos imposibles.

Quizás en eso consistan algunas aventuras: en adentrarse en mundos nuevos que atrapan, descolocan y encierran secretos que se descubren conforme el número de cadáveres aumenta a ritmo similar. A caballo entre distintos lugares y diferentes escenarios, que van desde la guerra hasta la paz, desde Oxford hasta Bilbao, desde la cordura hasta la locura, se suceden los momentos cruciales en los que un extraño ser, que podría perfectamente haber salido de una exitosa ficción alojada dentro de esta ficción, no menos lograda, siembra el terror sin mostrar ninguna piedad ni conceder respiro.

Es este un libro que cuenta con todos los ingredientes que el género de aventuras requiere, y que además sabe combinar lo real con lo inventado, de modo que la labor de documentación no faltará en quienes vean despertar una curiosidad que ansía ser saciada. Genial la idea de que los diálogos introductorios de cada división o parte pertenezcan a los personajes, ficticios y no ficticios, de la novela, como si cobraran vida más allá de las palabras y de las acciones que el escritor ha decidido para ellos.

Hay que adentrarse en esta historia y dejarse atrapar por el influjo de un hombre que supo llevarse a la tumba los misterios que rodearon su existencia y las circunstancias en las que se vio envuelta su muerte. Y a partir de ahí, una escritura limpia y unos diálogos ágiles que denotan oficio, un ritmo endiablado, una niña prodigiosa que desafía a los adultos en inteligencia e intuición, una música incesante y un señor nacido para el mal. A veces el acto de leer se traduce en un milagro que convierte el entretenimiento en seducción. Y eso va a repetirse siempre que, tras tantas emociones juntas, regrese a la lectura de los libros que construyeron aquellos grandes de carne y hueso que aportan a esta obra lo mejor de sí mismos.