Música en directo para celebrar su día

Con once conciertos hoy y muchos más entre mañana y el domingo (a los que hay que sumar los de ayer), Zaragoza celebra el Día Internacional de la Música de la mejor manera posible, con actuaciones en directo. Así, las salas, amparadas bajo la marca de Aragón en Vivo, han programado un viernes en el que la sala Creedence dará el pistoletazo de salida a partir de las 19 horas con los conciertos de Karma 13 y Green Honey. Una hora más tarde estará Scott Miller Band en La bóveda del albergue mientras que a las 21 horas el DPCH Rock recibirá a Notanblus. A partir de las 21.30 horas coincidirán varios conciertos, el de Drunken Cowboys en Moliner 7, el de Cycle en la sala López, The Shimm en La lata de bombillas, The Night Creepers en el Rock & Blues y el de Lucca en la sala Z.

Mike Ross visitará La ley seca desde las 22 horas para descargar su rock y La casa del loco ha programado a Lambrotten Bras Band desde las 22.30 horas. Cris Alonso en El palco del Teatro de las Esquinas a las 23 horas y La Wena Band en La bóveda del albergue a la misma hora completan la oferta del viernes.

Dado que en esta ocasión el Día de la Música cae en viernes, las salas han prolongado su celebración hasta el domingo. Así, mañana actuarán, englobados todavía dentro de la misma marca, Santoral, Kim Fastick y Lionware en Las Armas (21 horas), Arkansas Soto (La campana underground, 20.30 horas), Juako Malavirgen (Juan Sebastián Bar, 20.30 horas), Swit Eme, Calero LDN y Killah Man (sala López, 21.30 horas), The Night Creepers (Rock & Blues, 21.30 horas), Inestables y Descosido (La casa del loco, 21.30 horas), Twice y Vilma (Creedence, 21.30 horas), Santi Campos & Herededor (La lata de bombillas, 21.30 horas), Hombre libre (La ley seca, 22 horas), Cris Alonso y Carilichi (El palco, 23 horas), Pasaje Noruega (La bóveda del albergue, 23 horas) y Against the Waves y The Sun Above Us (sala Z, 21 horas).

Ya para el domingo la oferta disminuye mucho aunque todavía habrá propuestas para el que quiera prolongar la celebración. En La bóveda del albergue a su tradicional jam session, que se celebrará a las 21.30 horas, por la mañana, desde las 12.30 horas, habrá una sesión de claqué con la Academia de Carlota Benedí. Además, desde las 20 horas, en el habitual concierto de jazz del local en esta ocasión será el turno de José Ángel Llorente Quintet. En otros locales, Bang actuará en Rock & Blues a partir de las 20 horas mientras que Blowpipes estará en la sala Genius de Huesca desde una hora antes. Además, Linacero también se apunta a la celebración con una oferta de 4x3 en todos los productos de su tienda.

El Día de la Música se celebra en los principales países europeos y la elección del día 21 no es casual ya que coincide con la noche más larga del año porque es una fiesta que está muy ligada a la celebración de conciertos en la calle. En Zaragoza, otros años sí que ha contado con una oferta callejera para este día.