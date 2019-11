Música diversa y solidaria

La música divierte, anima, emociona, hace bailar, une y también conciencia. Alrededor de mil personas han dado la noche del jueves un abrazo solidario y musical en la sala Multiusos en la celebración de la gala ¡En Marcha! Música x el Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, organizada por la Fundación Sesé, que ha recaudado fondos (30.130 euros) para dos proyectos aragoneses, Llaves para la autonomía de Down Zaragoza y Special Olympics Aragón.

Sobre el escenario, han querido poner su su granito de arena los presentadores, la gaditana Esther Arroyo, con su gracia habitual; y el aragonés Luis Cebrián, que han dado paso a las actuaciones, unas veces en solitario y otras en dúo.

En las mesas, los zaragozanos y una buena representación de los políticos y de la vida social de la ciudad. La noche fue intensa. Los músicos se metieron enseguida al público en el bolsillo. Ángel Cortés, el policía tenor, ha abierto la noche junto al pianista Miguel Ángel Tapia, aunque los primeros vítores se los han llevado un grupo de Down Zaragoza y Special Olympics, que se han sumado a la actuación.

Todos los artistas se han mostrado muy emocionados por participar en la gala. Diego Ojeda ha dicho estar satisfecho porque la cultura pueda ser «un altavoz» para la solidaridad. Ha interpretado tres canciones, entre ellas Incendio y cosquilleo, y leído varios poemas. Fredi Leis ha cantado Échame de menos y otras. Carmen París ha vivido uno de los momentos más emotivos, cuando ha interpretado con Alba Domingo (tiene síndrome de Williams) al piano Jotera lo serás tú. Ya en solitario, una versión de Mediterráneo y una jota con Nacho del Río.

Pedro Guerra ha cantado Otra forma de sentir, que «habla de la diversidad», Cuídame, que «habla de los cuidados a la infancia» y Contamíname, un himno. Y con Fran Perea, Lazos. Este en solitario Mi caballito de mar y 1+ 1 con una versión especial.

Merche ha dicho que su presencia era «obligatoria» en esta cita solidaria. La cantante ha interpretado tres temas que aparecerán en su próximo disco, Lo que me de la gana, un «canto a la inclusión», Te quiero y Te lo mereces. Otro de los momentazos se ha vivido cuando a Merche se le ha sumado Adrián Martín –había interpetado Valió la pena–, para cantar Qué bonito, de Rosario. Todos los artistas se han sumado entonces para formar un coro de una sola voz, que ha sido un broche de lujo a una noche de música por la diversidad.