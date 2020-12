Música para unir culturas

Cuando Dvorak compuso la Sinfonía del nuevo mundo lo hizo con el «espíritu de unir culturas». Acababa de ser invitado para ser director del Conservatorio de Nueva York y allí vio la oportunidad para «fusionar la música que él había conocido, la tradicional europea, con las músicas que se acababa de encontrar allí y con las nativas americanas». Muchos años después, a miles de kilómetros de Nueva York y en medio de una pandemia mundial, la Orquesta Escuela de Zaragoza con residencia en Harinera ZGZ ha interpretado la sinfonía para recuperar ese mismo espíritu: «Queríamos recuperar ese mensaje en el momento social en el que nos encontramos, un mundo y una sociedad que es diferente para todos, para los más pequeños y para los mayores», asegura la directora artística de esta Orquesta Escuela, Kira Rivarés, artífice de un proyecto en el que se aboga por trabajar aspectos sociales a través de la música en un barrio como el de San José.

Sin embargo, la pandemia no lo ha puesto sencillo y, de hecho, la Orquesta Escuela ha culminado este proyecto con la Sinfonía del nuevo mundo con un concierto sin público y en tres grupos. «Hemos dividido los 75 chavales que tenemos en tres grupos diferentes cuya división se ha hecho por edades y no por niveles porque queríamos mantener el espíritu de la equidad y cultura. Si alguien que participa es más experimentado que otro, no está en el grupo por su nivel sino por su edad y, eso sí, hemos podido mantener gracias a Harinera los ensayos presenciales», explica Rivarés.

Así, Harinera ZGZ ha acogido hoy un concierto en tres partes y en los próximos días se montará el vídeo y se subirá a las redes sociales: «Cada movimiento lo van tocando los diferentes grupos y, aunque, nunca nos hemos llegado a juntar toda la orquesta como hacíamos antes, estamos conectados a través de una misma pieza musical en la que nos necesitamos unos a otros para poder completarla y así se mantiene el vínculo de unión», asevera la directora artística del proyecto.

Una de las prioridades de la orquesta es trabajar con alumnos en riesgo de exclusión social y eso conlleva un compromiso que la orquesta ha mantenido a pesar de los tiempos duros que se están viviendo: «Nos ha costado mantener el número de usuarios de la orquesta. Formamos parte de la Red Musica Social española y sabemos cómo han hecho los proyectos otras orquestas sociales de Madrid, Bilbao… Otras entidades similares a nosotros han decidido que si hay que bajar los ratios y dejar unos tiempos entre sesión y sesión de ensayos, hay que reducir el número de usuarios porque con el mismo dinero no se puede llegar a los mismos beneficiarios. Nosotros, sin embargo, hemos hecho una apuesta por mantener el mismo número de usuarios lo que ha supuesto que el presupuesto de esta actividad es cinco veces superior al de otros proyectos que hemos hecho pero queríamos mantener el proyecto como estaba», detalla Rivarés.

Esta situación sanitaria actual también ha provocado que la Orquesta Escuela se encontrara con nuevos casos con los que lidiar tal y como asegura la propia Kira Rivarés: «Todos los años tenemos altas y bajas y este año hemos tenido bajas motivadas por el covid, obviamente y también algunos casos graves. Por ejemplo, con un niño de 10 años detectamos un caso de absentismo escolar. La familia lo traía a los ensayos porque le encantaba la música y les convencimos de que habíamos creado un entorno seguro pero esa misma impresión no la tenían de los servicios educativos y no llevaban al niño al colegio. Gracias a la orquesta desvelamos este caso y facilitamos que se pudiera trabajar con el alumno desde la Comisión de absentismo».

El resultado de esta Sinfonía del nuevo mundo, de Dvorak, interpretada por los 75 miembros de la Orquesta Escuela se podrá ver en su canal de Youtube en los próximos días: «No tardará mucho, será un buen regalo de Navidad», concluye Rivarés.