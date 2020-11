El músico que siente el neón

El Conservatorio Superior de Música de Aragón sigue demostrando que es una valiosa cantera de grandes y jóvenes músicos. Uno de sus alumnos recién graduados, José Manuel García Hormigo, acaba de ganar el premio internacional de composición Frederic Mompou, impulsado desde Cataluña por la asociación Joventuts Musicals de Barcelona. El galardón está orientado a compositores de menos de 35 años de todo el mundo y en esta 41 edición se presentaron 14 obras. García Hormigo se ha llevado el primer premio con Neon Issues, una pieza para saxofón contralto y acordeón en la que el joven músico se deja llevar por «la atmósfera lumínica» que es capaz de generar este gas.

«La obra no se detiene pero está dividida en varias secciones y cada una de ellas está inspirada en los distintos procesos del neón, desde la combustión lenta hasta cuando se quema o explota», explica el músico, que destaca que en la pieza se sumerge en «la naturaleza del propio gas». «Cuando compongo pienso mucho en el cine porque me gusta crear atmósferas y hay escenas de películas que no tienen sentido sin la iluminación», añade.

El joven nacido en 1998 ya ha creado varias obras durante su etapa formativa en Zaragoza. Así, ha estrenado varias piezas en la Academia para la Nueva Música (CSMA) con Nacho de Paz y en el Coro de Cámara del CSMA con Elena Ruiz-Ortega. Y en el 2017 estrenó su obra para coro Vengan las ánimas en el Teatro Principal de la capital aragonesa, dentro del espectáculo Buñuel del deseo y en colaboración con la compañía de danza de Miguel Ángel Berna. «Desde entonces he seguido trabajando con el coro adaptando textos y componiendo música para la escena», destaca.

Y es que, más que la interpretación, lo que de verdad apasiona al joven es la composición. «Mi instrumento es el piano, pero a los 15 años ya empecé a componer porque lo que de verdad me interesaba era cómo se construía la obra más que cómo se interpretaba», explica. Y así fue quemando horas improvisando construcciones, algo que le llevó ineludiblemente al jazz. De hecho, ha estudiado con músicos como Juan Galiardo, Israel González y Javier Callén. «Para mí el jazz es una herramienta cuando estoy componiendo y puede que la obra con la que he ganado el premio también beba del jazz más experimental, porque uno acaba destilando todas sus influencias», subraya.

García Hormigo, que nació en Estepona, lleva desde el 2016 en Zaragoza, adonde llegó atraído por la calidad del profesorado del conservatorio aragonés. Allí ha sido alumno, entre otros, de Agustín Charles, Jesús Navarro y Juanjo Eslava. «Muchos compañeros me habían hablado muy bien del conservatorio; me interesaba sobre todo poder ver mi música interpretada y colaborar con otros compositores, ahora ya me siento medio maño», bromea.

Música y ecologismo

Actualmente, el joven desarrolla diversos proyectos como músico y compositor, y entre ellos destaca la construcción de instrumentos con materiales reciclados y su implementación tecnológica. «Siempre me ha gustado buscar nuevos sonidos y he tenido una conciencia ecológica grande; uní las dos cosas y así nació este proyecto», comenta. Ya ha construido un instrumento de cuerda con un viejo caballete, un set de percusión con una caja de madera y varias flautas con tubos de PVC. Todos ellos concebidos para ser amplificados. «No soy un luthier profesional ni lo intento, pero me gusta experimentar y crear música pensando en esos instrumentos», indica.

De hecho, ahora, con todo el parón debido a la crisis sanitaria, se está centrando en componer para todos esos instrumentos. «Estoy viviendo una especie de confinamiento creativo», bromea el joven, que prevé subir sus composiciones en un futuro a las redes sociales: «Ahora mismo son un altavoz muy potente y hay que estar ahí».

Con todo, apunta que todo este proyecto de los instrumentos con materiales reciclados «todavía está en desarrollo», así que no se marca plazos. «Tampoco me planteo mucho hacia dónde quiero dirigirme como músico; en realidad no quiero perseguir nada concreto y de momento hago un poco lo que me apetece, aunque todo lo audiovisual me llama bastante», señala García Hormigo, que inició sus estudios en en el Conservatorio Profesional Muñoz Molleda de La Línea de la Concepción.