Los músicos denuncian una oferta de la Sinfónica de Zaragoza

«Me llegó un mail ofreciéndome formar parte de una gira de la Sinfónica Ciudad de Zaragoza para acompañar a Raphael en siete conciertos de su gira en grandes recintos. Vi que tenía las fechas disponibles y que pagaban 400 euros. Y pensé, ‘no está mal pagado’ hasta que me dí cuenta de que no ponía por concierto. ¡Eran 400 euros por los siete conciertos! Así que básicamente les mandé a la mierda». Alberto Loranca es violinista y lleva más de 20 años como músico freelance (actúa, entre otros, junto a Joaquín Cortés) y decidió publicar en una red social la oferta de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza para denunciar sus condiciones. A última hora de ayer, ya habían compartido la publicación más de 200 usuarios y su perfil se había convertido en un hervidero de opiniones de los músicos que reivindicaban «unas condiciones dignas». La oferta que desveló Loranca era de 400 euros netos por los siete conciertos, alojamiento para los no residentes en Zaragoza durante los ensayos, viaje en autobús, 10 euros de dieta al día y no incluía el seguro de los instrumentos.

«La denuncia no es que no paguemos sino que pagamos poco y es verdad, hay poco dinero para este proyecto», explicaban ayer desde la orquesta que aportaban más datos: «No tenemos financiación externa más allá de lo que nos ofrece la promotora y las cuentas si no no salen. Cuando acabe esta gira no tendremos nada de beneficio», aseguraban ayer antes de explicar que hay que trasladar a más de 50 músicos para los siete conciertos y «la situación que tenemos es la que es. Ya nos gustaría poder pagar más pero en este proyecto no es posible».

Alberto Loranca asegura que «uno de los problemas es que los músicos en España no tenemos convenio y, aunque es verdad que depende del concierto, yo, por ejemplo, la semana pasada estuve con Luis Cobos en el Teatro Real y me pagaron 400 euros y antes con Pilar Jurado, 350. Las cifras que ofrecen para participar en esta gira son inadmisibles. Son especialmente sangrantes», denuncia Loranca al que apoyaron decenas de mensajes ayer en Facebook. Algunos de los cuales aseguraban que «no es nada nueva la situación con esta orquesta». «A mí me han dicho –señala Loranca– que es su forma habitual de trabajar».

250 euros para los ALUMNOS / El músico denunció su caso ayer por la mañana y en seguida le llegó «algo aún peor y es que estaban pidiéndole al conservatorio que les pasaran los datos de alumnos de grado medio para ofrecerles estar en esta gira a cambio de estimular su proceso formativo y a ellos les iban a pagar aún menos, 250 euros. Esto no es serio... En muchos de los conciertos de Raphael la entrada más barata es de 55 euros. Es una vergüenza».

«Se nos está comparando con una orquesta que cuenta con un millón de euros de presupuesto y que está bien financiada y nosotros somos todo lo contrario, recibimos 50.000 euros del ayuntamiento anuales... Dependiendo del concierto y las posibilidades pagamos un dinero u otro», aseguraron desde la sinfónica. Con respecto a las quejas de algunos músicos de que a unos se les ofrecía cobrar más dinero que otros (una intérprete mostró una oferta de 450 euros) señalaron que «eso sucede en todas las orquestas del mundo porque no es la misma responsabilidad la de unos y otros ni la misma cualificación. Dependiendo del puesto se cobra un dinero u otro».

En las redes sociales también se recogieron comentarios de otros usuarios que denunciaban las «pésimas» condiciones que ofrecía la productora de Raphael a las orquestas y cómo varios de ellos habían renunciado a formar parte de la gira «porque no salían las cuentas y no merecía la pena».

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza es residente del Auditorio desde hace dos años y ahora está pendiente de si renueva la condición en el nuevo concurso. El jurado de expertos, que se ha retrasado (el concurso lleva convocado desde febrero) por las disputas políticas vividas en Zaragoza Cultural, está previsto que se reúna el lunes, un día después de que se celebren las elecciones. Un retraso que perjudica a las formaciones y la sinfónica denunció, además, que el Gobierno de Aragón todavía le debe dos facturas además de dos conciertos en los que finalmente les dejó «tirados».

El 25 de mayo es el primer concierto de esta gira con Raphael en Palencia y hoy comienzan los ensayos de la orquesta en el Auditorio. El viernes vivirán otra jornada de ensayos y ya el sábado emprenderán rumbo a Palencia en autobús de donde volverán, tras la actuación, en el mismo medio de transporte. Además de en Palencia, está previsto que toquen en Gijón, Zaragoza, Logroño, Bilbao y San Sebastián por partida doble.