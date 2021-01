Nacho García Velilla: «La debilidad del ser humano es una gran fuente de creatividad»

El director aragonés Nacho García Velilla está inmerso estos días en el montaje de su nueva película: 'Por los pelos. Una historia de autoestima', un filme rodado entre Madrid y Turquía y que narra la historia de tres españoles que viajan a Estambul a hacerse un injerto capilar. En su nueva cinta, que se estrenará en el segundo semestre del año, el zaragozano abraza de nuevo la comedia, un género que le ha dado grandes alegrías y éxitos de taquilla ('Perdiendo el Norte' o 'Que se mueran los feos'). «Disfruto mucho haciendo comedia, alguna vez me han planteado hacer un drama pero nunca me ha llenado», reconoce. Su amor por el género viene de lejos. No hay que olvidar que fue director y guionista de series míticas como '7 vidas' o 'Aída'.

Pero como ya hizo en otros de sus trabajos, el zaragozano aprovecha su nuevo largometraje para abordar temas que a veces no hacen tanta gracia, como por ejemplo la debilidad del ser humano o el saber convivir con nuestros propios complejos y frustraciones. En 'Por los pelos', en concreto, parte del fenómeno de los injertos capilares para satirizarlo en cierta forma y reflexionar sobre la reafirmación de la autoestima. «La debilidad del ser humano es una gran fuente de creatividad; al final, cuando nos volvemos perfectos también nos volvemos aburridos», subraya.

Al mismo tiempo, el cineasta aprovecha para poner el foco en la actual «sociedad del postureo»: «Lo de los filtros en las redes sociales empieza a ser rocambolesco. Hay una obsesión por mostrar una realidad que tiene que ser perfecta cuando no es así; al final lo imperfecto va a tener mucha más autenticidad e incluso más belleza». En este sentido, el aragonés parafrasea a Eduardo Galeano cuando afirma que «vivimos en la cultura del envase, en la que el contrato de matrimonio importa más que el amor, la ropa más que el cuerpo y el físico más que el intelecto». Y eso es precisamente lo que piensan los protagonistas de Por los pelos, «que cambiando su envase van a ser más felices, aunque luego se dan cuenta de que su viaje será también interior».

Así, en el germen del proyecto, García Velilla se preguntó qué lleva a alguien a pasar por un quirófano para mejorar su imagen. «Nos dimos cuenta de que tras el llamado turismo capilar hay falta de autoestima y que tras las 500.000 personas que viajan cada año a Turquía a hacerse un injerto hay muchas historias que están ahí para que alguien las cuente», explica.

La película se sumerge en una tradición histórica del cine español: la de reírse de nosotros mismos. Algo que ya hicieron con absoluta maestría Luis García Berlanga y otros muchos.

Por todo ello, el director zaragozano tenía muy claro desde el principio que no quería actores demasiado conocidos. «Queríamos que el espectador viera próximos a los protagonistas, que reconocieran en ellos al vecino de enfrente, al españolito medio», señala. Todo ello, eso sí, sin caer en la parodia. «Ese es el peligro, ahí están los límites de la comedia», reconoce.

El filme está protagonizado por Carlos Librado 'Nene', Antonio Pagudo y Tomy Aguilera, si bien el director ha apostado por un reparto coral en el que hay nombres como Amaia Salamanca, Eva Ugarte, Alba Planas, María Hervás, Leo Harlem y Jesús Vidal. «La verdad es que estoy encantado con el trabajo de casting que hemos hecho», destaca.

La mayor parte del metraje se rodó en Turquía y García Velilla solo tiene buenas palabras de la experiencia. «Hay muy buen nivel técnico y nos pusieron todas las facilidades. De hecho, tuvimos la suerte de rodar en el interior de Santa Sofía», subraya el realizador, que en esta película ha vuelto a contar con el músico oscense Juanjo Javierre para la banda sonora.

El anterior proyecto que García Velilla rodó en España como director fue 'Villaviciosa de al Lado' (2016), que reunió a más de 1.500.000 de espectadores en los cines. 'Perdiendo el norte', por su parte, logró ser la tercera película más vista del 2015. El cineasta vuelve a ponerse detrás de la cámara, tras el éxito alcanzado también en EEUU y México con 'No Manches, Frida', y 'No manches, Frida 2' que se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en México, con casi siete millones de espectadores, además de ser el segundo largometraje de habla no inglesa más taquillera en EEUU en el 2019, sólo por detrás de la oscarizada Parásitos.

«Cuando me llaman los productores dan por hecho que va a ser un pelotazo y de alguna manera eso supone una presión añadida porque cada proyecto es diferente», reconoce el zaragozano. Preguntado por la salud del cine aragonés, el realizador destaca la calidad de los proyectos presentados en los últimos años. «Debemos estar orgullosos y cuidar el sector porque estos logros no han sido espontáneos», advierte.