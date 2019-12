Navidad mágica en los teatros

Magia, un musical, teatro, ballet y títeres, las tres últimas propuestas a cargo de compañías aragonesas, conforman la programación que podrá verse en los teatros municipales (Principal y Mercado) dentro de la campaña Navidades mágicas en el teatro, que comienza este jueves con la magia de Mag Lari y que se alargará hasta después de Reyes, coincidiendo con las vacaciones escolares. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se apuesta por actividades para el público «familiar» pero que «puede disfrutar todo tipo de públicos», según aseguraron este martes durante la presentación Sara Fernández y José María Turmo, concejala de Cultura y gerente del Patronato Municipal Artes Escénicas y de la Imagen, respectivamente.

La primera actuación tendrá como protagonista a la magia con el espectáculo Dolce vita, de Mag Lari, una «innovadora producción, diferente y sorprendente», en la que el artista presenta distintos juegos de manos ambientados en paisajes de la bella Italia. De hecho, el show está inspirada en la película Dolce Vita y en el hit musical de Ryan Paris. Habrá cuatro funciones, de jueves a domingo, con «precios accesibles de entre 5 y 25 euros, por lo que si alguien no viene al teatro es porque tiene otros planes», ha señalado Turmo. Estos serán los precios para todas las sesiones en el Teatro Principal.

La programación familiar continuará con Annie. El musical, a cargo de Theatre properties, que llega a la cartelera zaragozana tras cinco exitosas temporadas en Madrid y más de un millón de espectadores. La historia es conocida. Annie es una pequeña huérfana que vive en el orfanato dirigido por la malvada Miss Hannighan y que sueña con que algún día sus padres vengan a recogerla. La gran novedad de este espectáculo, un canto al optimismo con melodías inolvidables como Mañana (Tomorrow), radica en el reparto de niñas que acompañan a Annie. Habrá cuatro funciones de viernes a domingo (del 20 al 22 de diciembre) y la respuesta del público está siendo «espectacular» ya que según el ritmo de venta apunta al lleno.

DIVERSIÓN / Desde el lunes, 23 de diciembre, y hasta el domingo, 29 (cinco funciones, a las 19.00 horas), el Teatro Principal lo ocupará una producción local, Los restos del naufragio, de El Gato negro, que dirige Alberto Castrillo-Ferrer. Se trata, según Turmo, de una «comedia divertida» inspirada en Shakespeare, en la que Éfeso y Siracusa son ciudades enemigas, hasta tal punto que cualquier nacido en una de ellas que pise la otra será ejecutado o deberá pagar una inmensa suma de dinero. Ignorantes de esta situación, Antífolo y Dromio, amo y criado, llegan a Éfeso donde también se encuentran sus hermanos gemelos perdidos por culpa de un naufragio. Turmo, que vio un ensayo con público este verano en el Centro Joaquín Roncal, ha reconocido que es «divertida y tiene numerosas sorpresas», aunque también señalado que por espacio será una producción más grande.

El Cascanueces es «un clásico de la Navidad» ya en el año próximo (de jueves a domingo, una función por día del 2 al 5 de enero), a cargo de La Mov, dirigida por Víctor Jiménez, que se acerca al clásico cuento de Hoffmann a través de la música compuesta por Tchaikovsky.

Los títeres serán protagonistas del Teatro del Mercado, donde de la mano de Titiriteros de Binéfar, una compañía «que el público está esperando», presentarán del 26 de diciembre hasta el 5 de enero, tres espectáculos: Retablo de Navidad (un belén con títeres), En la boca del lobo (con personajes de las fábulas) y Jauja (una fiesta para compartir), con entradas a 7 euros.

Aunque no está incluida en la programación navideña, algo de lo que Turmo se ha arrepentido, el gerente del patronato quiso hacer hincapié en la producción La strada, de Federico Fellini, que, dirigida por Mario Gas, se pondrá en escena del 12 al 14 de diciembre en el Principal. «No tiene un perfil familiar y por eso no se incluyó en el folleto de la programación, pero ahora me arrepiento y me parece injusto», ha dicho. La strada es un «clásico del cine italiano de la posguerra», teatro de texto que «presenta con crudeza el neorrealismo de los años 50 en Italia». Cuenta la historia de tres personajes, interpretados por Mar Ulldemolins, Alfonso Lara y Alberto Iglesias, atrapados en una vida a la que están condenados por su propio carácter a un destino trágico que resulta inevitable.