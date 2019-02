«No conozco a nadie que no se emocione con Resurreción»

La considerada para muchos expertos «la mejor y más monumental obra sinfónica del mundo», la Resurreción de Mahler, se volverá a escuchar por segunda vez en la historia en el Auditorio de Zaragoza (la primera fue en el 2008 con Zubin Mehta al frente) y esta vez lo hará de la mano de la Orquesta Reino de Aragón con el Orfeón Donostiarra, la soprano Carmen Solís y la mezzosoprano María José Montiel dirigidos por Íñigo Pírfano. Será el 28 de febrero en la sala Mozart en una cita incluida en el ciclo de Grandes Conciertos de Primavera. Así lo explicaron ayer el director artístico de la ORA, Sergio Guarné; el consejero de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, y el director artístico del Auditorio, Miguel Ángel Tapia.

«Después de más de cien conciertos, es el gran reto artístico de la Orquesta Reino de Aragón», afirmó Sergio Guarné que no dudó en calificar el proyecto como «el más ambicioso» que asumen y «que nunca habíamos podido desarrollar hasta la fecha». Y es que Resurreción es una producción que implica a casi 200 personas en el escenario y que constituye «un gran reto incluso para las grandes orquestas titulares de los auditorios a nivel internacional porque les enfrenta a un nivel de exigencia altísimo», explicó Guarné que aseguró que con esta Resurrección, Mahler «sobrepasa el ámbito humano y nos hace bajar para prepararnos».

ESCUCHA TRANQUILA / Algo que no deja de estar relacionado, según el director artístico de la ORA, con la sociedad actual: «En el momento actual se vive todo muy rápido y esta música choca con esto, es un concierto para sentarse, relajarse y disfrutar. No conozco a nadie que no se haya emocionado al escuchar la Resurreción de Mahler».

El proyecto que llegará el 1 de marzo a San Sebastián y el 3 de marzo a Pamplona es una coproducción «que nace de San Sebastián pero que Miguel Ángel Tapia enseguida en cuanto se enteró quiso que Zaragoza entrara» que será dirigida por Íñigo Pírfano que confiesa (en un vídeo de promoción sobre esta producción que ha rodado la propia Orquesta Reino de Aragón) que recibió la noticia de que iban a levantar esta producción «con mucho escepticismo pero optimista por la complejidad que entraña».

Junto a la orquesta aragonesa, residente del Auditorio de Zaragoza desde hace algo más de dos años, estará el Orfeón Donostiarra lo que es una «garantía» más si a él se le unen Carmen Solís y María José Montiel que son dos de las voces «más reclamadas ahora mismo a nivel internacional», resaltó Sergio Guarné que también recordó que Resurrección tiene el honor de «ser el manuscrito de música más caro de la historia ya que se compró por más de cinco millones de euros en la subasta realizada en Sotheby’s de Londres en el año 2016».

El consejero de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, por su parte, destacó que «se trata de una coproducción propia en la que se trabaja por y para el talento local y que es una manera de multiplicar los públicos», señaló antes de resaltar que las entradas para este concierto están entre 15 y 60 euros lo que «mantiene que tenemos uno de los mejores auditorios del mundo con las entradas más asequibles del mundo y este concierto es un gran prólogo de la celebración de los 25 años que cumple este auditorio». Las entradas se pueden comprar en las taquillas del Auditorio de Zaragoza y en los cajeros y la web de Ibercaja.

Miguel Ángel Tapia, director artístico del Auditorio de Zaragoza, señaló que en la producción del 2008 de Zubin Mehta fue el coro Amici Musicae el que formó parte de la misma y «ahora es una orquesta de aquí. Está claro que vamos creciendo».