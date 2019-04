«No considero que la comedia sea arriesgada»

«La comedia es algo innato en mí, no es un género que considere arriesgado», comenzaba su intervención la directora Inés de León sobre su película ¿Qué te juegas?, que presentó ayer en el ciclo La buena estrella acompañada de la actriz Leticia Dolera.

«Es una comedia romántica que se burla de las comedias románticas y retrata el choque entre un 1% de la población y los artistas bohemios encarnados por Leticia Dolera que interpreta a una monologuista», aseguró Inés de León. «Es una comedia muy especial porque se ríe de los clichés que tienen este tipo de películas. Es autoconsciente de lo que es y se ríe de sí misma», relató Leticia Dolera que fue más allá: «Es una película casi de dibujos animados pero con personas, tiene un ritmo trepidante, es muy blanca y ese tono naif y colorista te deja un muy buen rollo cuando la ves».

El personaje de Leticia Dolera, inspirado en la propia directora, es el de una monologuista que tiene que seducir al que interpreta Amaia Salamanca, una rica empresaria: «Para mí fue muy divertido y un reto porque yo tenía pánico a coger un micro y subirme a un escenario así que agradezco que Inés me viera para un personaje tan divertido y que es uno de los motores de la historia».

«Hacer gracia no sé si se puede aprender, sí tengo claro que se puede mejorar. Por ejemplo, ahora cuando he visto la película en algún pase he pensado que cambiando un poco el montaje hubiera sido mejor», señaló la directora: «Hay que creer más en el chiste porque a mí me gusta hacer reír todo el rato y que avance la película hasta el punto que igual tienes hasta que parar la risa pero en algún momento ahora veo que quizá debería haber dejado algo más de tiempo entre chiste y chiste».

Preguntada por cómo ha sido debutar en el largometraje, Inés de León (que ya había hecho campañas de publicidad, cortos o webseries) indicó que «ha sido como me lo esperaba. Rodar es maravilloso, tratar de trasladar lo que tienes en tu mente a la realidad es una sensación increíble. Lo único que me inquietaba es que estuve siete semanas con un puzzle inacabado sin saber si lo iba a tener todo».

Leticia Dolera, a pesar de su faceta también de directora, explicó que «no pensé en ningún momento que una escena la haría de otra forma. Antes de ser directora me pasaba más, ¿eh? Pero desde entonces soy consciente de que la directora tiene un montón de decisiones que tomar en pocos segundos y yo solo me centro en mi trabajo».