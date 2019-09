Verónica Echegui: «No me esperaba un ambiente tan ameno, bonito e inspirador»

Verónica Echegui fue la última que se unió al Desafío Buñuel que concluyó ayer en Teruel y lo hizo para formar parte del cortometraje Capricho.

–¿Cómo ha sido la experiencia de participar en el rally?

–Ha sido preciosa, es muy intenso, nunca había vivido ningún rally de estas características. Me parece un formato maravilloso porque obliga a aprender como equipo, además como narradores de historias te lleva al límite y es ahí donde el talento, si lo hay, aflora de una forma distinta. A partir de ahí surge un primer montaje muy poco trabajado pero sin embargo sale como lo más primigenio y esa intuición que los directores y el equipo tienen que emplear y llevar a sus historias con tan poco tiempo, le dota al festival de obras muy especiales, al festival, a la idea y a la gente. Me gusta mucho el ambiente festivo y de unión que hay en todo Teruel y en particular del público que se acerca hasta el festival. No me lo esperaba tan ameno y tan bonito e inspirador.

–Su papel en Capricho es breve pero muy bonito.

–Es un personaje que llega como en un cambio que se produce en la vida de una niña y su padre que es tetrapléjico, el momento en que ella consigue ayuda en casa para que pueda vivir su infancia. Lo que más me motivó y animó para hacerlo fue que el guion y la historia es de una amiga, Andrea Trepat, basada en su propia vida personal.

–Cuando está en el hogar con Luna Fulgencio en Capricho, el tiempo casi se detiene.

–Me gusta esa sensación de que es un hogar vacío y grande porque ella es pequeña aunque tan solo de tamaño porque tiene un valor y una capacidad alucinantes. Es un ecosistema donde es aparentemente feliz pero además es una cárcel, la casa también es un elemento importante, es un personaje más que les contiene a ellos y toda su vida diaria, es un lugar hermético y sellado en el que no entra nadie más que ellos dos y entiendes que la relación es bastante tóxica para la pequeña y él ni siquiera se da cuenta.

–Ella es luchadora y resistente e intenta sacar a su padre.

–Qué capacidad tiene de analizarla como para intuir que se necesita la presencia de una mujer adulta porque además ella quiere que su padre vuelva a enamorarse.

–Con su juventud tiene ya una filmografía muy rica y variada, ¿qué película y serie guarda con especial cariño?

–Siempre y creo que así será para toda la vida quedará la Juani en primer lugar. Fue una experiencia alucinante, tan especial que es algo de lo que todavía bebo recuerdos y, por otro lado, empezar con algo tan bestia hace difícil no comparar porque era todo mágico. Luego vivi la experiencia en la serie inglesa Fortitude que fue de lo más especial y hermoso que he vivido. Mi personaje lo tenía que hacer una irlandesa, yo mandé mi prueba, me vieron y sentí que iba a ser que sí y el director y yo congeniamos muy bien. Fue una experiencia alcuinante porque cada seis meses viví tres semanas en Londres y tres semanas en Islandia, parecía un campamento de verano. La historia nos apasionaba y la descubríamos según íbamos rodando porque no teníamos los guiones desde el inicio. En Londres vivía en Nothing Hill en un lugar precioso, vi Islandia en invierno con sus auroras boreales, en primavera y en verano sin noche. Cuando acabó lloraba porque no quería que se acabara.

–¿En qué proyectos actuales está metida?

–Entre los próximos estrenos tengo Días de Navidad en Netflix con Elena Anaya, Nerea Barros, Angela Molina y que dirige Pau Freixas que es maravilloso. Y estrenaré una película catalana La ofrenda, de Ventura Durall, que es una historia muy interesante, Nanuk siempre tiene mucho sello personal. También se estrenará Orígenes secretos de un género muy poco trillado aquí porque no es comedia en realidad. Es un género de superhéroes en serio, está muy bien construida y aunque tenga momentos de comedia es más bien un drama y habla del superhéroe que cada uno puede ser para uno mismo. Y ahora, en breve, empiezo una película, el musical Explota mi corazón situado en los años 70 en España con canciones de Rafaella Carrà pero no va sobre su vida, es otra historia. Y hay otro proyecto para enero que como no está cerrado no me la quiero jugar.