«No hay una composición, un dibujo lleva al siguiente»

Cada trazo en la pintura o gesto en la escultura tiene un sentido, un objetivo y una estructura, por aleatorio que parezca. Desde esta razón creativa, Sabine Finkenauer y Ana H. del Amo han querido llevar a cabo su última exposición, Pintar con la mano el cerebro, que puede visitarse en Zaragoza desde este sábado en la galería de arte Antonia Puyó hasta el próximo 24 de abril.

«Somos artistas más bien cerebrales, pero siempre hay una mano que marca el trazo, que deja accidentes y todo esto hace que la obra sea más cálida y más humana. No somos expresionistas por así decirlo. No hago esto para expresarme, más bien al contrario. Vas tirando del hilo de toda la obra que has hecho, descubriendo que puedes hacer con los conceptos que manejas, como una ciencia poco exacta», apunta Sabine Finkenauer. Este discurso les ha llevado a presentar varias series que si bien a simple vista aparentan focalizarse en la geometría distan de ella. «En mi caso es diferente, no es una repetición modular. Cada vez que ejecuto una pienso en cuál será la siguiente posibilidad. Siempre hay pequeñas variaciones. No hay una composición o un ritmo. Un dibujo me lleva al otro», explica Ana H. del Amo. Para Finkenauer, la geometría sí tiene un papel reconocible dentro de la exposición: «Son formas que tienen una carga, tiene mucho que ver últimamente con el ornamento, un deseo del hombre de salir del caos, de ordenar el mundo. Este trabajo de síntesis te lleva a patrones o figuras muy simples. Vas empujando los límites de ciertas formas. Cada vez quieres ir más lejos».

Dentro de la parte plástica, Del Amo ha querido ensalzar la carnosidad de la materia, «cuando ves cómo está puesta la pintura, que no la ves plana. Esa parte, los trazos gestuales pero la carnosidad del pigmento, como que te entran ganas de tocarlo. Me interesa porque es la parte sensual, que de esa acción que tiene te lleve sinuosamente a un sitio u otro. Que visualmente sea atractivo y sensorial». Son cuatro los formatos que presentan en Pintar con la mano el cerebro, pastel al óleo sobre papel, cerámica, cera sobre papel y acrílico sobre madera. «Son trabajos bastante recientes y hemos ido probando que podía establecer un diálogo mejor. Queríamos algo tridimensional y escultórico», afirman.

Como curiosidad, apuntan, los trabajos expuestos son opuestos a a la formación de cada una: mientras que Finkenauer expone dibujos habiéndose formado en escultura; Del Amo, dedicada a la pintura, presenta, en esta muestra, piezas tridimensionales.