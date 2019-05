No hay otros ni con el brexit

«Diez mil historias, diez mil canciones, diez mil preocupaciones, diez mil errores» (R. Giddens).

The State Between Us (Accidental Records / Music As Usual), la nueva y doble apuesta de ese mago de la perturbación sonora llamado Matthew Herbert, nació como respuesta al inicio del proceso del brexit. Varios años de trabajo y más de mil músicos y cantantes de la Unión Europea han dado como resultado esta indagación, conceptual y personalísima, en lo que significa ser británico hoy. El álbum lo ha registrado con una formación que ha llamado United Kingdom And Gibraltar European Union Membership Referendum Big Band. ¿Pillan? En los textos, escritos de poetas metafísicos y románticos ingleses, y literatura sobre el brexit; en el subtexto, grabaciones antiguas y toda una panoplia de sonidos registrados in situ: fábricas en demolición, tala de árboles antiquísimos, nadadores que atraviesan el canal de la Mancha y más. Y en la música, jazz, blues, lounge, aires de carnaval… Complejo e integrador, el disco, simbolista, une tragedia e ironía.

El transfolclore de Rhiannon Giddens

La norteamericana Rhiannon Giddens se alía en su nuevo álbum en solitario con el multiinstrumentista italiano Francesco Turrisi. Joe Henri produce, y el resultado es There Is Not Other, una espléndida declaración contra las falsas e interesadas diferencias entre los moradores del planeta. Canciones propias, ajenas y populares montan una narración folk que une Estados Unidos con Europa y la ópera contemporánea. Turrisi aporta sabor mediterráneo a tan sugerente viaje.

Veinte años hacía que Little Steven no grababa canciones nuevas. Lo ha hecho en Summer Of Sorcery (Universal), un híbrido brioso, con esa poderosa banda de 14 músicos llamada The Disciples Of Soul. Suena a latino Party Mambo!, el soul a lo Spector llena Love Again, el funk y el jazz atacan en Gravity, el blues muestra su cadencia en Suddenly You, y el rock con trompetas fronterizas arrasa en Superfly terraplane.

Soberbio homenaje, en tres movimientos, a Leon Theremin, inventor del instrumento que lleva su nombre, ciudadano de vida azarosa y no exenta de peligros. El dúo electrónico The Pinker Tones y el combo de cuerdas Quartet Brossa firman el tributo (Leon, Kasba Music), un celebrado patchwork sonoro polisémico, que escuchamos en directo en 2018 en el Mercat de Música Viva de Vic.

Ekiti Sound, diálogo entre Londres y Lagos.

Abeg No Vex (Crammed Discs), álbum de debut de Ekiti Sound (el nigeriano Leke Awayinka) enlaza la agitación musical londinense con la de Lagos. Pero ojo a los códigos de conexión porque no se trata de una mixtura al uso de rap, dubsteb, funk, drum & bass y afrobeat, sino de algo más sutil, armado con simplicidad. Este proyecto polirrítmico establece una nueva narrativa sonora para el continente africano.

Quienes se asombran del giro electrónico de Kiko Veneno en Sombrero Roto (Altafonte), donde han metido buena mano Martín Buscaglia y Santi Bronquio, olvidan que la nueva etapa del cantor empezó en 2013 con Sensación térmica, que le produjo Raül Refree, Con hermosa presentación (un disco-libro primorosamente editado), Sombrero roto transita por veredas musicales contemporáneas y nos muestra al mejor Kiko: ese que hace emoción de lo cotidiano, sutil crítica política e irresistible filosofía de barra de bar. Con grandes canciones.

Líder del grupo de música surf La Luz, Shana Cleveland ha cocinado en California Night Of The Worm Moon (Hardy Art / Everlasting), su segundo disco en solitario. Es una notable combinación de psicodelia vintage y folk de camioneta con aires de finales de los años 60 y finales de los 70.

Canción de autor y pop de diferentes facturas e intensidades dan cuerpo a Next Time, el nuevo álbum de Sophie Auster, cuatro años después de Dogs & Men. Su pasión por los metales dota a las canciones de cierto exotismo y de un colorido realmente especial.

Esto no son las cintas del sótano sino las del armario; del armario de Luis Melendo, que guardaba la grabación de ese Primer Encuentro de la Música popular en Aragón, celebrado en noviembre de 1973 y que dio el pistoletazo de salida a la nueva canción de esta tierra. Ahora ese concierto ha sido editado en disco libro (CD doble) por el Gobierno de Aragón, y podemos escuchar en vivo a Labordeta, Pilar Garzón, La Bullonera, Renaxer, Tierra Húmeda, Carbonell y Tomás Bosque.