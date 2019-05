«No me identifico con la novela negra, me gusta más domestic noir»

–Su cuarta novela se titula Un matrimonio perfecto aunque uno ya sospecha que es todo lo contrario…

–Nada es perfecto y de hecho lo que acabo diciendo en la novela es que todos podemos ser muy diferentes de lo que dicte nuestra apariencia. Me gusta tratar a los personajes de una manera que inicialmente parecen buenos, perfectos y que llevan una vida ideal pero que al final esconden cosas muchos peores que los que llevan una vida no ideal. Me gusta la parte oscura y terrible detrás de una apariencia de que todo va bien.

–¿Le podemos llamar el terror de lo doméstico?

–Doméstico es una palabra que me encanta para definir mi obra porque mis historias hablan de conflictos humanos, de relaciones familiares. No tengo personajes muy típicos del thriller, policías, investigadores… no tengo pistolas ni persecuciones. Escribo historias de dramas humanos y de andar por casa que me parece que son los más fuertes y los más inmediatos y consiguen una identificación muy rápida con el lector.

–¿No hace novela negra?

–Me suelen meter en el género de la novela negra y yo no me identifico con ella porque novela negra es otra cosa, son entornos urbanos, espías, policías, otro tipo de personajes y lo mío es de casa. En mi obra veo más un drama familiar con elementos de suspense y thriller porque el ritmo sí que me gusta pero novela negra no. Quizá domestic noir que ahora se usa mucho.

Un matrimonio perfecto está ambientada en Estados Unidos, ¿ha tenido algo que ver que sea uno de los sitios donde más vende libros?

–No está pensado, ha sido casualidad. Me gusta encontrar escenarios que sean muy importantes y un tanto peculiares. Y en esta ocasión había dos elementos que quería que tuviera la historia, necesitaba un viaje muy largo por carretera y Estados Unidos por su tradición de carreteras largas y autocaravanas lo tenía, y luego hay un elemento paisajístico que son las aguas termales, en ebullición por la actividad geotérmica, que juega un papel importante en la novela.

–Y su protagonista femenina es una youtuber pero un poco diferente…

–Es verdad que la actividad de las youtuber se asocia a la juventud porque se le ha dado quizá una etiqueta peyorativa pero en Youtube hay gente que tiene canales formativos, muy bien hechos y que hacen una gran labor y mi youtuber es una mujer madura. Yo para la documentación de mis novelas saco un montón de información en Youtube y es también como un homenaje y un reconocimiento a estos nuevos oficios, hay que abrir la mente y actualizarse.

–¿El ritmo en la escritura se busca o se lleva dentro?

–Yo lo busco pero me sale natural a la vez. Pero sí lo busco y a veces me agobio pensando que el lector se va aburrir aunque no hay que hacerle mucho caso a eso porque tú te aburres más que una persona que lo lee por primera vez. Lo que sí ya evito es recurrir al truco de acabar los capítulos en alto para no hacer siempre la misma estructura. Intento que acabe de manera natural pero sí plantar algo en el capítulo que le haga leer el siguiente.

–Sus novelas tienen un idilio con la gran pantalla, ¿cree que continuará?

–La verdad es que esta pienso que es fácilmente llevable a la pantalla y es algo que me gusta porque he conocido muchos escritores gracias a las adaptaciones de sus novelas. Es una herramienta de promoción y esa película va a llegar a un montón de gente al que tu libro no iba a llegar porque son industrias diferentes.