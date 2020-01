«No importa tanto la respuesta sino plantearse la pregunta»

«Uno piensa que entiende algo de la realidad en el momento en que intenta contar, poner en palabras lo que piensa, porque ahí cuando uno se da cuenta de si realmente la entiende y ves si esa idea tiene un sentido más allá de tus opiniones». Así de contundente ha iniciado su intervención David Gascón durante la presentación del libro Memento Mori (editado por Prensa Diaria Aragonesa), «una obra que más que dar respuestas tiende a abrir preguntas", que se celebró ayer en el museo Pablo Gargallo. En el acto ha estado acompañado por el ilustrador Víctor Pastor, el realizador Francisco Bernal y el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Nicolás Espada.

Memento Mori es un libro que recoge los 12 artículos de pensamiento filosóficos escritos por David Gascón e ilustrados por Víctor Pastor, que se publicaron mes a mes dentro de las páginas de Más Periódico, el suplemento dominical de este diario. Ahora, estos «ensayos filosóficos», tal y como los ha definido Nicolás Espada, han sido recogidos en un libro.

«Es un reflejo de lo que soy –ha señalado David Gascón–. No importa tanto la respuesta sino el hecho de plantearse la pregunta. Hay gente poco curiosa que tiene muchas certezas y personas muy inquietas que son las que más dudas tienen. Aquí no existe la verdad sino mi verdad y confrontándola se trata de entender la vida porque lo importante no es la solución sino pensar en la esencia del ser humano», ha reivindicado Gascón.

De hecho, los artículos que ahora se recogen en este Memento Mori abordan temas como el tabaco, el orgasmo, Dios, la primavera... Y de los textos que escribía David Gascón surgían las ilustraciones realizadas por Víctor Pastor: «Cuando el tenía el texto ya muy perfilado me las mandaba e intercambiábamos impresiones e ideas de por dónde podía ir la ilustración. Cuando ya teníamos el consenso me ponía a trabajar», ha señalado Pastor, que desveló cómo ha trabajado a la hora de generar las ilustraciones: «Siempre he intentado hacer los textos míos y llevarlos a mi vida. Por eso me he incluido a mi, a mi pareja o a mis amigos, para hacer mío el texto. Para mí era un gran reto porque los pintores estamos acostumbrados a trabajar en soledad».

La tercera pata de este proyecto, junto a los textos y a las ilustraciones (que ayer se expusieron en el salón de actos del Pablo Gargallo durante la presentación), son los vídeos que han sido realizados por Indiana Caudillo y Francisco Bernal, quien también ha hablado de su trabajo: «En la productora tenemos aprecio por las obras que dejan al espectador espacio para relacionarse con ellas y en este caso hemos trabajado mediante intuiciones. Empezamos grabando solo a David hablando pero ya en el segundo vídeo empezamos a imprimirle ese carácter propio con imágenes ya del cementerio de Torrero. Hemos hecho algo coherente con la estética del material».

La novedad que presenta el libro con respecto a los artículos que se han venido publicando en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN es que este incluye dos apartados nuevos. Por un lado, extractos de los artículos y, por otro, un glosario que recoge el vocabulario extenso que utiliza David Gascón en sus textos: «Busco a idea un vocabulario nuevo para que me dé fuerza para seguir aprendiendo cosas», ha indicado el autor que ha ido más allá: «Intentar usar el sustantivo exacto honra de lo que estás hablando».

Por su parte, Nicolás Espada ha destacado que son «textos para releerlos, entenderlos y sacar sustancia de ellos, que ayudan a repensar la realidad para conocerse a uno mismo». Todo en un libro que ha definido como de «literatura fusión con un título que nos recuerda que nos vamos a morir pero nunca de una manera tétrica».