"No se puede hacer cine sin ser tan cabezota como Buñuel"

Manuel Cristóbal, productor de la película animada Buñuel en el laberinto de las tortugas, recibirá hoy en Teruel el premio María Portolés del III Rally Cinematográfico Desafío Buñuel.

–¿Cómo se encuentra tras su preselección a los Oscars por la Academia de Cine Español?

–Estamos en una nube, es muy importante para todo el equipo, y ver a Salvador Simó al lado de los oscarizados Pedro Almodóvar y Alejandro Amenábar demuestra lo importante que es. Además es muy relevante para la industria de la animación en España y todo el equipo está encantado. Japón acaba de seleccionar una película de animación para los Oscar y, quién sabe, pase lo que pase ya hemos ganado, somos Rocky.

–Una anécdota, de todo este tiempo presentando la película por todo el mundo.

–Anécdotas muchas, momentos me quedo con dos, el pase en Málaga con los tambores de Calanda porque además en nuestra película salen al principio por lo que eran una presentación perfecta; vimos su actuación entre bambalinas y a Salva y a Arturo les dije, «la próxima película sea como sea poned estos tambores». Y también fue muy emotivo cualquier pase donde tuvimos a los nietos de Ramón Acín, y en la premiere de Madrid al final de la película. Toda la sala en pie les dio un aplauso que fue muy especial para ellos pero también para nosotros.

–Le dan el premio con el nombre de la madre de don Luis, María Portolés, en Teruel y en un consolidado Desafío Buñuel. Más los tambores de Calanda...

–Cierto y además es que María Portolés sale en nuestra película, el cine dentro del cine y también salen los tambores de Calanda.

–Recomiende, hoy, una escena de su película Buñuel en el laberinto de las tortugas.

—El sueño con la conversación que tiene Luis Buñuel con la muerte. Esas líneas de diálogo son mazazo tras mazazo, y nos recuerdan que no hay que perder el tiempo, hay que hacer.

–Junto a Las Hurdes, tierra sin pan, ¿cuáles son sus películas favoritas de Buñuel?

—Muchas pero me quedo con Los olvidados que curiosamente parece una continuación de Las Hurdes diecisiete años después, pero esta vez con el final feliz del premio en el Festival de Cannes.

–¿Qué tiene usted del temperamento Buñuel? ¿Coinciden en algunos aspectos?

–En lo cabezota, no se puede hacer cine sin serlo, en que no me gusta repetirme y en que me gusta el Dry Martini... pero no le llegamos a la suela del zapato.

–¿Qué es más heavy, hacer un rally o una película de animación?

–Una película de animación. Es mucho equipo, muchos años y muy complejo.

–Un deseo para los jóvenes realizadores del rally, los cachorros de Buñuel.

–Que hagan cosas con verdad, pero cosas distintas. Si tu película no es única, para qué la haces. H