Noche de estrellas en la gala de clausura de Tarazona

Algo tiene Tarazona para que los actores y directores del cine nacional se acerquen a su festival con auténtica devoción y hayan convertido esta cita en un referente nacional para la comedia. Una cita en la que la población se integra en el festival y el festival en la población; en la que rostros conocidos y menos conocidos del cine y la televisión pasean por sus calles, toman cervezas en las cafeterías, hablan con la gente y comparten su experiencia en talleres con chicos y mayores, creando un ambiente cinéfilo que otros muchos festivales querrían. Anoche se celebró la gala de clausura y el Teatro Bellas Artes de la ciudad se llenó de rostros conocidos, como Luisa Gavasa, Luis Varela, Jorge Sanz, Marta Nieto, Vanessa Montfort, Irene Arcos, Mamen Camacho, Itziar Castro, Lluvia Rojo, Sergio Pazos o Juanjo de la Iglesia, entre otros muchos. Y cómo no, los homenajeados, Julián López (Premio Talento de Comedia), Esther Acebo y Brays Efe (premios Talento Revelación) y Jorge Usón (Premio Talento Aragonés). Lo dicho, un lujo.

El Festival de Cine de Comedia Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria bajó, pues, así el telón en una gala conducida por el presentador aragonés Luis Larrodera, y que volvió a llenar el teatro un día más. han acudido también los homenajeados de este año con los Premios Talento de Comedia, Talento Revelación y Talento Aragonés. Todos ellos rostros conocidos que han hecho de la noche de clausura una verdadera gala de cine.

premios / Julián López se estrenaba en el festival, que confesó conocer «por oír hablar maravillas a compañeros y compañeras». El actor y humorista señaló que la comedia «es una manera de vivir, de pensar, de expresarse. Y, sobre todo, creo que la comedia salva al ser humano de la estupidez».

Por su parte Brays Efe, protagonista de Paquita Salas, no era la primera vez que pisaba el festival «donde siempre que he venido he disfrutado mucho y me han tratado genial», e incluso ubicó uno de los capítulos de la serie en el certamen turiasonense.

El otro Premio Talento Revelación fue para la actriz Esther Acebo, que ha saltado a la palestra con su interpretación de Mónica Gaztambide en La Casa de Papel. La actriz reconocía estar «viviendo un sueño» con dicha serie.

Como en ediciones anteriores, el Festival de Cine de Tarazona ha reconocido el trabajo de actores de la tierra. En esta ocasión, el Premio Talento Aragonés ha recaído en el zaragozano Jorge Usón, quien señalaba que «me encanta Tarazona por su teatro y nunca había podido venir al festival por trabajo, así que doble alegría. Le tenía muchas ganas».

La gala de clausura sirvió también para entregar los premios de los Certámenes Nacionales de Cortometrajes y Largometrajes, este último él único que no se conocía hasta anoche, ya que los premios a los cortos, otorgados por un jurado, se dieron a conocer el viernes, con Muero por volver, de Javier Marco como gran triunfador.

Siete películas competían por llevarse el único galardón que se entrega en el Certamen de Largometrajes, el Premio del Público que recayó en Abuelos de Santiago Requejo. Fue el favorito de los asistentes, con una valoración de 4.57 sobre 5.

También faltaba por desvelar el corto preferido para el público que durante esta semana ha visualizado los 56 trabajos que competían en el Certamen de Cortometrajes y que se lo llevó El síndrome del Ártico, de Borja Echeverría.

La gala sirvió también para proyectar el cortometraje que, durante esta semana del festival, han rodado los alumnos del Taller de Realización que ha impartido el realizador Jorge Yetano. El resultado, Susto o abuela, fue muy bien recibido por el público, demostrando una vez más el valor de esta actividad, que se consolida dentro del programa paralelo del festival y que sirve para crear una nueva cantera de cineastas.

Una fiesta con el grupo musical El Zurdo puso el punto final al un festival que, en palabras de su director, Raúl García Medrano, «ha vuelto a ser un éxito de calidad y público, por lo que se ha convertido en un referente a nivel nacional».